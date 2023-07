Mientras Daniel Passerini, el candidato de Hacemos Unidos por Córdoba para la intendencia, lanzaba su campaña en el Quorum Córdoba Hotel, el programa Alfil TV convocó a legislador Leonardo Limia para hablar de los resultados de las elecciones del pasado domingo y de cómo se prepara el oficialismo en su camino al 23 de julio.

“El triunfo de Martín Llaryora nos permite consolidar estos 24 años de Gobierno y ahora sí tener un cambio generacional que nos permita empezar una nueva etapa de su mano”, expresó por la pantalla de Canal 10.

Para el legislador, el resultado obtenido en la ciudad Capital, donde Hacemos Unidos Por Córdoba ganó por 7 puntos, demuestra que la ciudadanía acompañó la gestión del actual intendente en el Palacio 6 de Julio: “Esto nos permitirá trasladar este modelo hacia el resto de la provincia”.

Si bien todavía se esperan los números del escrutinio definitivo, reconoció que la diferencia que le sacaron no fue tanta pero que no por eso deja de ser importante. “Este triunfo consolidó otra forma de hacer política con un gran frente de diferentes espacios políticos”, afirmó.

En cuanto al candidato a gobernador de Juntos por el Cambio declaró que no le sorprendieron sus declaraciones en medios nacionales, acusando a HUPC de entregar dádivas, incluso droga, a cambio de votos. “De Luis Juez no me extraña nada, es su costumbre hacer política denotando sin pruebas a sus adversarios momentáneos”, dijo y continuó:

“Las cosas que salió a decir nos dan vergüenza, y no es la primera vez. Esa oposición no sirve, ni va a servir. Es deplorable su actitud, como lo ha sido siempre, por eso el pueblo de Córdoba no le dará nunca la posibilidad de gobernar”.

En el acto de lanzamiento formal de la fórmula Daniel Passerini-Javier Pretto -expresidente del PRO Córdoba- como candidatos a disputar las elecciones municipales, estuvieron presentes Martín Llaryora y Juan Schiaretti.

A pesar del escandaloso escrutinio de los comicios del domingo 25 de junio, Hacemos Unidos Por Córdoba arranca fuerte la campaña municipal, con la ilusión de retener la ciudad y vencer al principal competidor, Rodrigo De Loredo.

“Tenemos las mejores expectativas, así como Llaryora ha transformado la ciudad, estamos convencidos que Passerini es quien tiene la capacidad de continuarla y los cordobeses saben que para seguir mejorando la Capital se necesita un gobierno municipal en sintonía con el provincial ”, expresó Limia.

También, sostuvo que el acompañamiento que obtendrán el próximo 23 de julio será aún mayor que en los comicios donde se eligió gobernador: “No solo vamos a sacar los 7 puntos de diferencia, sino que lo vamos a incrementar”.