El pasado jueves 19 de mayo, el mismo día que Ricardo Lorenzetti presentaba su libro "El nuevo enemigo: el colapso ambiental", la Corte Suprema le tomaba el juramento a los dos consejeros que faltaban de asumir en el Consejo de la Magistratura, Roxana Reyes y Martín Doñate.

En el marco de la vista del juez de la Corte, el programa Voz y Voto accedió a una entrevista, donde le preguntó acerca de la polémica por el Consejo de la Magistratura, sobre la función de la Justicia y si es posible terminar con el narcotráfico en el país. Todas las respuestas de Lorenzetti se vieron por la pantalla de Canal 10.

JUSTICIA FIRME

Para Lorenzetti al Poder Judicial le corresponden dos actividades, por un lado, “dictar sentencia, escuchando a las partes y aplicando la ley”; y por otro, “brindar un servicio, que es buscar la paz social y resolver los conflictos”.

De allí que considere que la Justicia tiene que comunicar lo que hace. “Hay que explicar, permanentemente hay que hablar de la división de poderes, para qué sirve. Hay cuestiones elementales pero que son muy importantes, como que la gente tenga la tranquilidad de que los jueces los van a cuidar. Es importante un dialogo institucional no solo con la sociedad, sino con los otros poderes del Estado”, expresó.

El santafecino recordó que ingresó al Máximo Tribunal en 2005, cuando fue designado por el entonces presidente Néstor Kirchner, y que desde entonces toma la palabra. “Quizá porque vengo del mundo académico y siempre dí clases”, supuso.

A pesar de darle relevancia al intercambio social, afirmó que eso no significa ceder ante las demandas de la mayorías, porque “pueden equivocarse, cometer errores, porque pueden aprobar la discriminación o las persecuciones”.

“Por eso, la Justicia no puede buscar la aprobación como lo hacen los otros poderes. Sería muy malo si la justicia fuera populista y fallara de acuerdo a lo que dicen las encuestas. Si pasa está mal. Nuestra función es no ceder a las presiones, tenemos que ser firmes, proteger al pueblo de los abusos y aplicar la Constitución y la Ley”, sostuvo.

TODO LISTO

La polémica por el Consejo de la Magistratura tuvo varios capítulos y el último ocurrió el jueves al mediodía cuando juraron ante la Corte Roxana Reyes y Martín Doñate. El senador de Río Negro se convirtió en el representante por la minoría, luego de la maniobra de la vicepresidenta Cristina Fernández que dividió el bloque de Frente de Todos en dos.

Según Lorenzetti, el órgano ya puede funcionar e incluso ya tomó decisiones.

“Hoy están todos los consejeros y tiene que funcionar porque las necesidades son muy grandes. Hay muchos cargos vacantes en la Justicia Federal, importantísimos en todo el país, y la urgencia de cubrirlos. Además, es necesario el desarrollo de recursos administrativos en los juzgados y edificios. Tiene que funcionar porque es el pulmón del poder judicial”, explicó por la pantalla de Canal 10.

POR TODOS LADOS

“No hay región del país donde no haya droga. El acceso es fácil para cualquier chico o adulto, hace diez años era distinto”, comentó Lorenzetti y continuó: “En esa década hubo muertes, homicidios y futuros frustrados de adictos o de padres que sufren por sus hijos. Es una tragedia social, humana e institucional”.

Lorenzetti insistió en que una problemática que debe analizarse integralmente. “El tema es entender por qué se fracasa, por qué no hay una política de Estado sobre el tema. Frente al hecho cada uno ve una parte, entonces por ejemplo la Provincia dice que no interviene porque es jurisdicción nacional y así, como si lo que tuviera que hacer cada uno fuera una foto, una declaración. No hay coordinación, hay muchas vanidades y así el problema no se soluciona, se traslada y se agrava, hemos empezado a ver situaciones más complicadas, porque asociados al narcotráfico aparecen otros delitos”, expresó.

Desde su opinión, es fundamental coordinar los esfuerzos porque nadie puede solo. “No hay coherencia de todo el sistema, tenemos que tomarlo con otra madurez institucional”, argumentó.

Para el Juez, hay que hacer una política social en los barrios donde hay tráfico de drogas, “porque se genera un gobierno en el lugar y es un circuito peligroso porque la gente tiene miedo. Entonces, lo primero es ocuparlo con el Estado, porque la experiencia nos dice que si unos se van porque los detienen, después vienen otros”.

Además, señaló que hay que combatir la economía del delito, “porque si hay narcotráfico es porque se gana dinero, y hay que combatir eso. El lavado de dinero, la aduana, la AFIP, todos. Hay que crear una actividad especifica y continuada en el tema”.