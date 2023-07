Luis Juez reapareció tras las ajustadas y polémicas elecciones provinciales del 25 de junio. El programa Con el diario del lunes invitó a quien fuera el candidato a Gobernador por Juntos por el Cambio, para conocer su análisis sobre los resultados que impusieron a Martín Llaryora como ganador.

“Hice más kilómetros que Marley recorriendo la provincia, por eso luego de este proceso necesité tomar distancia. No terminó como nos hubiera gustado, más la falta de transparencia a las que nos tiene acostumbrados el peronismo, me alejé para no dar declaraciones inoportunas”, explicó el actual Senador Nacional Juntos por el Cambiosu ausencia pública.

Respecto de por qué no logró alzarse como el próximo Gobernador de Córdoba manifestó dos razones y aseguró que en ningún caso habla con despecho. Por un lado, denunció una “campaña obscena” de parte del oficialismo. “En mi vida vi la cantidad descomunal de plata que le pusieron al candidato de Hacemos Unidos por Córdoba”, sostuvo y continuó: “Es difícil enfrentar al aparato político, la pauta publicitaria, el dinero del Gobierno de la Provincia, de la Municipalidad, las operaciones, también el fuego propio”.

En ese sentido, sobre cómo afectaron las discusiones internas de JxC en los resultados de los comicios, apuntó contra el Jefe de Gobierno porteño. Lo acusa de haberle hecho perder tiempo, dado que, en cada lugar que visitaba, tenía que explicar que el Gobernador de Córdoba no iba a cerrar filas con su alianza. “Le dije a Rodríguez Larreta que sentía que no habían confiado, que se comieron la operación, que estábamos 17 puntos abajo y yo ya le había dicho que si ganaba la elección era por dos puntos y si la perdía, iba a ser por tres.

Siento que me soltaron la mano, que no les interesaba ganar Córdoba, que era más importante la operación con Schiaretti que la posibilidad de gobernar la Provincia, ahora se lamentan todos. Yo no especulo, le puso el alma porque estaba convencido de que era un final de ciclo”, sentenció por Canal 10.

Según Juez, en Córdoba el escenario político se ha complejizado, pues con este nuevo triunfo “serán casi 30 años del mismo signo político, el entramado es difícil y delicado”. Por eso afirmó: “Nos vamos a lamentar los cordobeses de tener a esta dirigencia gobernando en un momento extremadamente complejo para Argentina y Córdoba”.

No obstante haber perdido en su tercer intento por alcanzar la gobernación, el senador dijo que está lejos de la jubilación.

“No pretendan que me quede haciendo mímica. No soy jefe de la oposición ni de nadie, soy un dirigente que va a poner al poder en evidencia. No me voy a callar los próximos cuatro años frente a la monarquía que se ha instalado en Córdoba”, expresó.

Luego de sus reflexiones en torno a las elecciones provinciales, el dirigente del Frente Cívico se refirió a los comicios del próximo 25 de julio. “En la ciudad las condiciones son distintas, Rodrigo de Loredo va a ganar bien; Daniel Passerini no está instalado, la gente no lo conoce. Veo al peronismo desesperado”, concluyó.