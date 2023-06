“El peronismo tiene al peor de los enemigos, a Luis Juez”, sentenció en tercera persona el candidato a Gobernador de Juntos por el Cambio.

El actual senador nacional, Luis Juez pasó por el programa Con el diario del lunes, luego de un agitado cierre de listas, con tensiones dentro de la alianza opositora y la fuga de dirigentes hacia el oficialismo. El día previo a que se venciera el plazo previsto por la Justicia Electoral, Hacemos Unidos por Córdoba confirmó que la radical Myrian Prunutto sería la compañera de fórmula de Martín Llaryora, mientras que el entonces presidente del PRO, Javier Pretto ocuparía la candidatura a viceintendente junto a Daniel Passerini.

“Es prostitución en su máxima expresión. El transfuguismo no se termina nunca, porque si la billetera es grande y pagada por los contribuyentes…”, sostuvo y continuó: “Esto siempre lo hizo el peronismo, a mí ya me habían robado a Pichi Campana, cuando era el presidente de mi bancada durante mi intendencia. Pero antes lo hacían disimuladamente, ahora piden una exhibición obscena”.

No obstante, aseguró no estar dolido por la decisión de sus excompañeros de alianza. “Con Prunotto y Pretto no se llevaron nada. Además, ¿a dónde se fueron? A un equipo viejo, vetusto y a hacerse cargo de haber robado a los jubilados, de destrozar la salud pública…”.

“Es más fácil cronicar la disputa nuestra, dura y complicada, pero para mi la noticia es que por primera la oposición está toda junta. No fue sencillo porque hace 24 años el peronismo nos viene dividiendo”, dijo por la pantalla de Canal 10.

Contó que, antes de definir a Marcos Carasso como su candidato a vicegobernador, “el sábado a las 19 horas tenía como cuatro nombres, todos me querían sacar a bailar, porque todos quieren estar en la fórmula que va a ganar”.

Sobre su compañero de fórmula señaló: “Es el presidente de la UCR, no será tan conocido, pero permite que el radicalismo completo esté trabajando en Juntos por el Cambio. ¿Se dicen Radicalismo auténtico, en serio?”, expresó en relación al espacio liderado por Prunotto, la intendenta de Juárez Celman en licencia de sus funciones.

En ese sentido, no puso en duda que los radicales lo elegirán en los comicios del 25 de junio. “Me votan desde el 2003, porque cuando la UCR encuentra alguna herramienta para disputarle al peronismo, vota con las dos manos”, comentó la noche del lunes.

EL PROYECTO

“Yo no le robé a los jubilados, no destrocé la salud ni tengo que ver con la obra pública con sobreprecios”, afirmó y se explayó en su crítica el oficialismo: “Debajo de los puentes hay más pobreza y marginalidad que la que había en Córdoba en 2001”.

Por eso, respecto de su proyecto de gobierno, sostuvo que, a diferencia del candidato a gobernador de Hacemos Unidos por Córdoba, la seguridad, la salud y la educación son sus prioridades.

“Vamos a hablar de lo que no se habla desde hace 24 años en la provincia…¿me ves a mi festejando el cumple a Ulises Bueno? Me voy a meter en serio con el narcotráfico, vamos a blindar Córdoba, no fui intendente de San Francisco donde se consolidó el narcotráfico”, chicaneó a Llaryora.