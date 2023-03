“En 2021 decían que íbamos a perder las PASO porque los radicales no iban a querer votar a Luis Juez y fue una paliza, luego ganamos la general por el 54%. A algunos les gustará más, a otros menos, pero lo cierto es que Juntos por el Cambio somos todos”, afirmó Marcos Ferrer durante su participación en Con el Diario del Lunes.

La semana pasada, Rodrigo De Loredo dio un pasó al costado en la carrera por encabezar la fórmula a Gobernador, dejando el lugar al líder del Frente Cívico. Según el intendente de Río Tercero, la UCR, valora la decisión del Diputado Nacional:

“Ha sido un gesto de una madurez política inédita en Córdoba, entendiendo que los intereses de la comunidad están por encima de los propios. Él está convencido de que es el momento de un cambio en la provincia y que favorecer el cambio era la decisión que tomó”.

“El radicalismo va a integrar la fórmula. Rodrigo es el mejor por sus atributos, pero si no fuera él habrá otro radical”, tranquilizó a sus correligionarios.

A pesar de dos triunfos consecutivos en el interior de Córdoba, para Ferrer no hay que confiar plenamente en que se replicará a nivel provincial, pues los número obtenidos obedecen a cuestiones locales.

“Hay un sentir generalizado de que la alianza está fuerte, de que Juntos por Cambio está competitivo”, aseguró por la pantalla de Canal 10.

En ese sentido, para el referente radical la elección provincial será reñida. “Tiene un final abierto, será muy pareja y los detalles van a definir los resultados”, sostuvo y agregó: “En escenarios parejos y con perfiles tan distintos hay que tener cuidado, porque hay líneas que no se tienen que cruzar porque si no dañamos la política. Después la gente condena a la política en general, no distingue a uno de los otros, como pasa hoy”.