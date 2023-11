El politólogo y activista de la comunicación política, Mario Riorda pasó por el programa Redacción Abierta para presentar su corto documental “Paren un poco”.

Esta creación de Riorda junto a Marisa Haedo, se estrenó a fines de julio y se puede ver en YouTube.

El objetivo de este material audiovisual es “generar debate y alertar” sobre la transformación de la comunicación política en las últimas décadas.

“Se suele separar la política de la comunicación, cuando la comunicación política es la política tal cual se deja ver”, explica sobre una confusión común en el área.

El primer gran cambio que señalan en el cortometraje es el fenómeno de la personalización, el cual llevaría tres décadas de consolidación a partir del auge de la televisión en los 90.

Sin embargo, señaló que este fenómeno mutó y en la actualidad se habla de la “hiperpersonalización”.

“Hoy son candidatos sin partidos y quienes lideran los espacios acomodan la institucionalidad a su gusto, la tallan a su necesidad. Esto tiene su efecto electoral”, describió y puso como ejemplo el acuerdo de Macri y Milei, ya que no fue puesto en conocimiento a los integrantes de la alianza.

“El problema es cuando una hiperpersonalización llega al Gobierno, porque es el Estado al servicio de una persona. Además una de sus consecuencias es que no tiene límites”, agregó.

CAMPAÑAS ELECTORALES

Según comentó el politólogo, en la actualidad la ciencia política llama a las campañas como “pujas morales irreconciliables, plebiscitos emocionales, batallas de la vergüenza o fenómenos de polarización afectiva”.

“Las campañas electorales han muerto, no porque no existan más si no porque ya no son lo que eran, carecen de la verdad como elemento objetivo”, sentenció por la pantalla de Canal 10.

En ese sentido, continuó: “Cuando en el votante hay tensión entre lo que piensa y siente, la emocionalidad es la que gana”.

“Si defendemos una idea, independientemente de que sea verdad, es necesario que satisfaga nuestra creencia previa”, agregó. Por eso, señaló que incluso el periodismo comparte fake news.

De allí que consideró como una de las peores consecuencias de las redes sociales la creación de tribus que tienen la peligrosidad de la “autocelebración”.

BALOTAJE

También, durante la entrevista, Riorda se refirió al proceso electoral de cara a la segunda vuelta con Sergio Massa y Javier Milei disputando la presidencia del país.

“El balotaje es una instancia donde uno elige por lo menos malo”, sostuvo.

Por otra parte, indicó que las provincias rompieron con el sistema de partidos con el cual ganaron los gobernadores, "al igual que a partir de las primarias se rompió el sistema de partidos en Argentina. La aparición de La Libertad Avanza no hizo que cruja, lo rompió”.

Como una característica de época y de la región, señaló que los balotajes “son muy competitivos”. “Si aparece un claro favorito puede haber un descenso de la participación y si es competitivo, más gente va a votar. Esto produce un corrimiento electoral”, explicó.