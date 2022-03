Luego de dejar su puesto como Secretario de Obras Públicas de la Nación y retomar su lugar en la intendencia de Villa María, Martín Gill comienza a perfilarse como un posible candidato a gobernador. Al igual que Luis Juez y Gustavo Santos, es otro de los políticos que se prepara para disputar el cargo. Sobre estas intenciones habló en una entrevista para Voz y Voto.

“Considero que me he preparado durante este tiempo, en distintas funciones y roles, además no soy defensor de los proyectos individuales por sobre los colectivos. Nosotros queremos ser protagonistas del tiempo que se viene en Córdoba”, expresó.

Para conseguirlo, sostuvo que es necesario asumir responsabilidades y compromisos: “Tenemos que hacer esfuerzos particulares para entender la realidad de nuestra región y tenemos que sumar voluntades para construir mayorías entre sectores que podemos confluir, porque no somos antagónicos”, dijo en el programa que se emitió por Canal 10. Reconoció que el proyecto político al que pertenece ha tenido dificultades para construir en el centro del país, sin embargo, aseguró que su pertenencia al Frente de Todos no está en duda.

“Somos una expresión y queremos ser protagonistas, ojalá se dé en los canales dentro del peronismo, si no con los compañeros decidiremos cuál es el mejor camino”, sostuvo.

El acuerdo de Todos

En Voz y Voto, de Redacción Abierta, Gill también habló sobre el acuerdo alcanzado con el FMI y la reacción de la oposición. En ese marco, destacó el esfuerzo de Alberto Fernández y su equipo económico liderado por Martín Guzmán.

“El presidente ha llevado un proceso de negociación de algo que nos hubiera gustado que no exista, pero las políticas del macrismo, de un endeudamiento insostenible, nos llevaron a una fragilidad económica inmensa. El camino era el precipicio o un acuerdo que logrará las mejores condiciones para el país. Y es un acuerdo que se alejó de las recetas ortodoxas del FMI, que pretende que la Argentina crezca para poder cumplir”, expresó quien fue electo Diputado Nacional en 2021.

Para Gill, el convenio con el Fondo Monetario Internacional es positivo para la economía nacional y considera que la sociedad lo comprende en el mismo sentido. “Estoy convencido de que todos los sectores productivo y comercial, que dinamizan la economía de nuestra provincia, apoyan decididamente que la Argentina alcance un acuerdo que dé la previsibilidad y estabilidad que nos permita transitar la recuperación económica. Y es el que logró el oficialismo".

En ese sentido, aclaró que el país viene creciendo y que el centralismo que denuncia la oposición no es responsabilidad del Gobierno Nacional, sino que ha existido a lo largo de los doscientos años de historia y que los cuatro años de macrismo profundizaron esa visión unitaria.