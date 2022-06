El juego en Córdoba está permitido desde hace más de veinte años, sin embargo en la ciudad Capital está prohibido, es decir que no puede haber tragamonedas, por ejemplo, en el radio urbano. Pero con la tecnología apareció una nueva modalidad, el juego online, el cual también es legal en la provincia desde diciembre de 2021 al aprobarse la Ley 10.793.

La Municipalidad insiste en que la ordenanza que lo impide en la ciudad, alcanza a las apuestas virtuales. Los concejales de la oposición no opinan lo mismo. Así, llevaron el debate en el Concejo Deliberante, le exigieron al intendente que le explique a la Lotería que la excluya de los pliegos de licitación y ahora se presentaron ante la Justicia para que se expida sobre su aplicación en la Capital .

El concejal Juan Pablo Quinteros y el padre Munir Bracco, titular de la Pastoral Social, fueron los invitados del programa Redacción Abierta para profundizar en este debate.

“Legalizar el juego es fomentarlo y así cada casa, cada auto, cada habitación se convierte en un casino. Sólo hace falta un teléfono, es tremendo el daño, irreparable”, expresó el sacerdote.

“Con el argumento porque existe hay que regularlo, vamos a tener que legislar cada cosa”, sostuvo Quinteros. Y agregó: “No es justificativo que lo que se recaude vaya a ayuda social, incluso es contradictorio. Se trata de un negocio multimillonario, con muchas vinculaciones políticas”.

“El Estado debe velar por los ciudadanos más vulnerables, no puede exprimir la fragilidad, por el contrario, debe prevenir y ayudar. No dimensionan el daño”, señaló Bracco. El Padre recordó su participación en la Legislatura cuando se trató el tema: “Se opusieron los legisladores opositores, el COMIPAZ, todos los credos, las organizaciones sociales, los vecinos y las asociaciones de ludopatía, entonces no se escuchó a la ciudadanía. Da tristeza”.