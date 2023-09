En su última emisión, el programa Afil TV convocó a Nadia Fernández para abordar los temas de agenda que pasaron por la Unicameral. Entre ellos, la modificación al Código de Convivencia tras los ataques grupales que se vivieron en Córdoba la semana pasada.

“Había comportamientos en los saqueos con un nivel de organización por redes sociales, que lo vimos con preocupación y nos pareció necesario dotar a la Policía con una herramienta legal, para que inmediatamente pueda disuadir aglomeraciones de más de 3 personas en actitud amenazante”, explicó la legisladora de Hacemos Unidos por Córdoba.

También, se refirió al conflicto salarial con los docentes quienes no pudieron concretar el paro pues se dictó la conciliación obligatoria. Así, este jueves, la Uepc y el Gobierno tuvieron su primer encuentro para restablecer la negociación por la paritaria, pero sin llegar a acuerdo y se pasó a un cuarto intermedio.

“Son momentos difíciles, entiendo las demandas gremiales en tiempo de crisis. Sin embargo, las demandas laborales y las prácticas de los gremios son más intransigentes con el Estado que con la actividad privada”, señaló por la pantalla de Canal 10.

En ese sentido, la vicepresidenta de la Legislatura, continuó: “En un contexto de crisis profunda, es necesario ser racionales y no agotar el diálogo con una medida de fuerza inmediata, porque eso también desgasta las bases. No hay que agotar el diálogo y no profundizar las contradicciones”.