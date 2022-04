En el programa Redacción Abierta, la noche del jueves le dedicó un espacio al análisis del escenario político de Argentina, para lo cual estuvo invitado el consultor Norman Berra.

Para el entrevistado la interna del oficialismo "tiene que ver con la discusión del rumbo económico y el acuerdo con el FMI", frente a lo que los datos de la inflación de marzo no contribuyen.

"Cristina Fernández es un animal político, no escapa a la lectura de que el Gobierno tiene pocas chances en las próximas elecciones si no arregla el deterioro económico", señaló Berra. Sin embargo, dijo que no ve un ánimo de ruptura en el Frente de Todos, "más bien una idea de condicionar o redireccionar el rumbo". De acuerdo a su análisis, la vicepresidenta aspira a que las diferencias internas permitan "morigerar los problemas económicos de cara al 2023. Para ella, si el debate interno no soluciona los problemas de la gente, no sirve".

Por eso, la frase que dijo la vicepresidenta en en el marco de la apertura de sesiones parlamentarias de EuroLat2022, “Que te pongan una banda y que te den el bastón no significa que tengas el poder”, no le sorprendió al consultor porque aseguró que es una noción que ya ha compartido en otras oportunidades.

"Cristina Kirchner plantea que el debate global hoy es, si gobierna el Estado a través del poder político o las corporaciones a través de su poder real. En función de quién tenga más poder se gobierna para las mayorías o para las minorías".

De allí que, según Berra, todo el arco político esta observando cómo decantará el conflicto del Gobierno Nacional, "porque si se rompe el FdT como frente electoral, esa fragmentación política hará que cada sector de poder cotice de diferentes maneras".

Pero la crisis no sería sólo de la coalición gobernante. Para el consultor, Juntos por el Cambio también atraviesa un debate interno, entre otros temas por la incorporación o no de Javier Milei al espacio.

"Enfrentar un JxC unido con un Frente de Todos roto, sería un suicidio político. En cambio, si la oposición se fractura, cambia el análisis, porque el caudal político de cada uno por separado cambia", explicó por la pantalla de Canal 10 y agregó que si Juntos por el Cambio se tensiona hasta el quiebre, la UCR irá con candidatos propios.