El autor del polémico proyecto de reforma del Código Electoral de la Provincia que amplió el plazo para fijar la fecha de las elecciones a gobernador, Orlando Arduh estuvo en el programa Vuelo Nocturno.

“Si no hay fecha fija y no hay PASO, el objetivo es extender los plazos para separar las elecciones provinciales de las nacionales”, explicó sobre una iniciativa que presentó en 2019.

El legislador de Córdoba Auténtica está terminando su mandato y al finalizar se sumará al gabinete de Martín Llaryora. “Creo en un gobierno de coalición y en una alianza de gobernabilidad, que no va a ser fácil, y esto no es traicionar a nadie”, expresó. Además, agregó que el mercado de pases continua y más dirigentes de otros partidos, tanto del radicalismo, como del vecinalismo y del PRO, sobre todo del interior, “se van a sumar, por la apertura que ha tenido Llaryora, y eso es bueno para Córdoba”.

En ese sentido, aclaró que el gobernador electo no le pidió resignar su procedencia radical y aseguró que no perderá su afinidad partidaria. “Me desafilié porque no tengo concordancia con los dirigentes que están en este momento en la UCR. El fracaso mayor que han tenido es haber perdido cuatro elecciones y no hacerse cargo de nada. Cuando le entregamos la alianza a Juez o De Loredo perdió, tampoco.

Lo que ha hecho JxC en Córdoba es un caos y nadie se hace cargo”, sentenció por la pantalla de Canal 10.

También se refirió al comportamiento de Juntos por el Cambio durante la segunda vuelta que coronó a Javier Milei como presidente. “Cuando JxC no entra en el balotaje, automáticamente todos los dirigentes cordobeses de los cuatro partidos se olvidaron de Bullrich y no es así”, protestó.

Por eso, señaló que ahora Juntos por el Cambio no tiene que proponerse ser “una oposición responsable de Milei, hay que salir a bancarlo”.