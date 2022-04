El miércoles a la noche, Juan Manuel Urtubey, exgobernador de Salta, recibió con un asado a los principales dirigentes de la oposición. A su casona de San Isidro llegaron Juan Schiaretti, el gobernador de Jujuy Gerardo Morales; el exgobernador chaqueño Ángel Rozas, el expresidente de la cámara de Diputados, Emilio Monzó; el actual intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Javkin, y los diputados Graciela Caamaño, Florencio Randazzo y Rogelio Frigerio.

Oscar González, un nombre histórico de Hacemos por Córdoba, celebró la reunión y aseguró que puede "inaugurar una etapa distinta del diálogo político en Argentina". El Presidente Provisional de la Unicameral fue invitado al programa Alfil TV donde manifestó que "lo valioso es la decisión y la capacidad de juntarse sin ningún tipo de especulación".

"Que dirigentes de la oposición se hayan reunido es un hecho positivo por el sólo hecho de hacerlo. Son figuras provenientes de diferentes espacios políticos que se juntaron a debatir la realidad argentina y eventuales soluciones para salir adelante. A ninguno los mueve una vocación desestabilizadora ni tienen intenciones golpistas, por el contrario", expresó durante la entrevista, pero descartó se trate de un frente electoral. Tampoco consideró que el presidente pueda encontrar allí un respaldo.

"Para recibir apoyo primero debe resolver la crisis interna. El conflicto del oficialismo pone en riesgo la gobernabilidad", sentenció el exministro de Gobierno de la provincia.

En ese sentido, sostuvo que lo que necesita Argentina "es la construcción de una mayoría importante que sepa decir con claridad el modelo de país que se quiere". Para lograrlo dijo que el aporte de los gobernadores es fundamental: "Sus aportes son claves para resolver los problemas del país y entre ellos, Schiaretti implica un valor agregado muy importante".

Aunque no arriesgó precisiones sobre el futuro del gobernador de Córdoba, confirmó que tiene voluntad de continuar y que luego de terminar su mandato en el Panal "no se irá a la casa".

"Schiaretti es un hombre importante de la política, no es un gobernador más, se distingue nítidamente del resto y estoy seguro de que está dispuesto a aportar para darle soluciones al país", sostuvo el Presidente Provisional de la Unicameral por la pantalla de Canal 10.

LEJOS DE TODOS

"Veo más afinidad con dirigentes de otras fuerzas políticas que con dirigentes del Frente de Todos, con respecto a propuestas que son baluartes para nosotros, como la quita de retenciones al campo", sostuvo González en Alfil TV.

"No vale la pena perder el tiempo hablando de la unidad en abstracto, la unidad tiene sentido si es sobre una base programática en cuestiones centrales, como el apoyo al sector productivo, la política de generación de empleo genuino, entre otras. Para ir juntos, con quien sea, es fundamental estar de acuerdo en las propuestas centrales del "modelo Córdoba", se explayó el representante de Hacemos por Córdoba.

Con este argumento, rechazó que el Martín Gill, intendente de Villa María, pida internas peronistas para dirimir la candidatura a gobernador del PJ. "Esto no es un menú a la carta, él no tiene nada que ver con nosotros. Él pertenece a un espacio que ha hecho de las retenciones un estandarte de mantenerlas", agregó.

GESTIÓN SORPRESA

En cuanto a los candidatos de Hacemos por Córdoba para la municipalidad nombró a Daniel Passerini y a Miguel Siciliano. "Tenemos buenos dirigentes que están en condiciones de hacer una excelente campaña en la ciudad. Además fortalecidas por una gestión muy buena, porque Martín Llaryora en el municipio ha sido una sorpresa para todos", comentó la noche del viernes.

De allí que aseguró que el intendente capitalino tiene "todo el margen de maniobra para crear su estrategia política camino a la gobernación".

"A donde llegó Martín lo hizo solo y peleando. Su condición de dirigente auténtico está fuera de discusión", concluyó.