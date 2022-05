En Córdoba se debate la prohibición de consumir alcohol para manejar un automóvil. Si bien no es una iniciativa novedosa, porque ya ha habido propuestas alrededor de esta problemática, desde el jueves 21 de abril, el Consejo Deliberante tiene dos proyectos en estado parlamentario, uno presentado por Juan Pablo Quinteros, concejal Encuentro Vecinal, y el otro, Juan Negri, de Córdoba Cambia.

Aunque se trate de un tema de seguridad vial, las voces en contra no tardaron en aparecer, alegando entre argumentos, que sólo se persiguen fines recaudatorios. Para debatir el tema, el programa Redacción Abierta convocó a Nilda Gait, médica toxicóloga (MP 13283), a Flavio Áraoz, especialista en accidentología vial, y al creador de una de los proyectos de ordenanza, Juan Pablo Quinteros.

Las diferencias que existen entre la sociedad sobre este tema, se reflejaron en el estudio de Canal 10, donde el intercambio de ideas entre los invitados fue candente.

Hasta el momento el límite permitido es de 0,4 gr. de alcohol en sangre y la propuesta es llevarlo a 0. Para algunos, es un máximo tolerable permitido, para otros directamente, quien va a conducir no debe beber. En este último grupo se ubica el concejal Quinteros y manifestó que la mayoría de los sectores coinciden en esto, incluido los gastronómicos.

También, la médica apoyó la propuesta de “alcohol cero”. “Con 0.4 gr., aparte de la euforia, ya se producen alteraciones de los reflejos. No se puede esperar a que tenga 1.5gr. cuando los síntomas son mucho mayores”, señaló. Además, informó que la Organización Mundial de la Salud habla de tres millones de muerte anuales en el mundo por esta causa.

En cambio Áraoz, expresó que en la provincia ya rige el “alcohol cero” y que aún así, no lo logró mejorar la situación. Para él, los aparatos que se utilizan para testear suelen estar descalibrados y dan falsos positivos. “Hablar de seguridad vial es otra cosa distinta a restringir por restringir. Por ejemplo, que el municipio ponga en funcionamiento la comisión de tránsito con personas idoneas. Acá existe el vicio de legislar sobre lo legislado. Es una costumbre que no se puede modificar con una legislación, es a la inversa, la costumbre debe generar la legislación”, argumentó.

La jefa de Toxicología del Hospital de Niños no acordó y explicó: “Si el aparato no está bien calibrado nos puede dar mediciones equivocadas, pero con un margen del 0.1 aproximadamente. Ante la duda, se puede realizar un examen de sangre”.

El especialista en seguridad vial insistió que los controles que ya existen no funcionan. “La ley 8560 prevé el derecho de una contraprueba a los 10 minutos y esa contraprueba no se hace. Tampoco se cumple el derecho al control sanguíneo. Entre otras falencias”, sostuvo. Su opinión es que el margen debe 0,2 gr. tal como se aplica en los Países Bajos, entre otros.

Por su parte, el concejal explicó que con su iniciativa pretende que se tome conciencia que aquel que bebe no puede conducir, “no está en condiciones de hacerlo ni con 0.2, ni con 0.3”. “Lamentablemente vemos que se mezclan sustancias, incluso con medicamentos recetados, y no solo los jovenes. Por eso, hablo de un control más general. A mí no me interesa si la municipalidad tiene fines recaudatorio o no. Incluso propondré una modificación que todo lo que se recaude se destine a campañas de prevención y salud pública”, agregó.

“Con la ordenanza que quieren sacar van a sancionar a quien junto una moneda para comprar un locro el domingo 1 de mayo, sale con la familia y se quiere tomar una copa de vino”, enfatizó Áraoz.

Mientras tanto en Argentina, en una de cada cuatro personas que ingresa a emergencias después de un accidente vial, está presente el alcohol.

MÁS QUE ALCOHOL

Quinteros propone controlar no solo el nivel de alcoholemia sino el consumo de otras sustancias, ya sean legales o ilegales. “En el proyecto planteo el término “narcolemia”, porque además de drogas como la marihuana o la cocaína, algunos medicamentos también impactan en el conductor y que, al momento de una conducción segura, puede ser peligroso”, explicó. También contó que sugiere una aparatología distinta a la que se utiliza actualmente: “Sería con un test de saliva y con contraprueba asegurada”.

Áraoz insistió en que la Municipalidad puede utilizar otras herramientas como incentivar a los comercios de venta de alcohol a que no vendan en exceso. “¿Qué pasa con la figura del conductor designado? Si lo promoviera y se cumpliera con esa figura, se le podría una cinta y se controla a esa persona. Es mas fácil que controlar alcohol cero”, ejemplificó.

“El mensaje alcohol cero funciona, sino sería un contrasentido que todas las provincias estén pidiendo que se sancione una Ley Nacional”, contó el dirigente de Encuentro Vecinal.

Y Gait señaló: “Desde que rige el “alcohol cero” en la provincia, hay menos muertes de jóvenes por alcohol y autos”. Cabe recordar que en Córdoba se sancionó la Ley 10.181 en 2013, conviertiéndose en una de las precursoras en el país.

También, la médica expresó que todo proyecto de ley tiene que estar acompañado de políticas públicas de prevención.