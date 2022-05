Juan Pablo Quinteros estuvo en el programa Con el diario del lunes para aportar elementos al debate sobre el juego online y el pedido de la oposición para que se limiten las apuestas virtuales en la ciudad Capital.

El 29 de diciembre de 2021 la legislatura de la provincia de Córdoba sancionó la Ley 10793 que regula el juego online en la provincia, y el pasado 18 de mayo se reglamentó, dando lugar al proceso licitatorio.

Según Quinteros desde la Municipalidad aseguran que esta modalidad de apuestas está prohibida en la ciudad, sin embargo “la Lotería de Córdoba sacó los pliegos para la licitación donde está incluida toda la provincia, también la Capital”.

“Si es como el oficialismo dice, que ya está prohibido, entonces que se le instruya a la Lotería que excluya a la ciudad de Córdoba”, sostuvo el concejal.

Para dar esta discusión en el Concejo Deliberante, Encuentro Vecinal se unió a Córdoba Cambia, UCR, Vamos Córdoba, Radical Evolución y Fuerza de la Gente, y en conjunto presentaron un proyecto para limitar el ingreso del online a los hogares capitalinos. Si bien tuvo tratamiento, no llegaron a un acuerdo con Hacemos por Córdoba. “Para ellos está contemplado en la ordenanza actual, para nosotros no y quedará un gris a futuro. Seguramente el no obtener una respuesta política contundente, no quedará otro remedio que recurrir a la vía judicial”, explicó por la pantalla de Canal 10.

“Córdoba tiene una tradición de más de veinte años de decirle “No” al juego, con tres gestiones de signos políticos distintos, inclusive hay un pacto social. Pero las ordenanzas no estaban aggiornadas a las nuevos dispositivos, que permiten que llevemos el juego con cada uno a cualquiera lugar”, sostuvo.

Y continuó: “Si hay posibilidades de limitarlo, el Estado se tiene que meter en estos temas, no sólo por la adicción, sino porque el 40% de los cordobeses está en la pobreza y el juego es una posibilidad para quien, en la urgencia, cree que de esa forma puede hacer dinero fácilmente. Y no es así, sabemos que los único que se enriquecen con el juego son las empresas”.

El dirigente de Encuentro Vecinal insistió en que las apuestas en un teléfono o computadora, reguladas por la Lotería, “quedan al alcance de la mano de personas en situaciones de vulnerabilidad, de quienes se están recuperando de la ludopatía y de los jóvenes”.

Para Quinteros, los autores del proyecto, los legisladores Orlando Arduh, Silvia Paleo, Darío Capitani, Raúl Recalde y Alberto Ambrosio, utilizaron un argumento erróneo para impulsar la normativa.

“Ellos dicen que, como no se puede prohibir, mejor regular, pero así quedamos a un pasito de tener que regular cosas que no podemos controlar. ¿Haríamos lo mismo con el narcotráfico? El Estado tiene que estar presente”, expresó.

Por eso, recalcó cuales son sus intenciones al respecto: “Ésta será una de las peleas que daremos con todo, porque es un tema más grave de lo que se piensa”.