¿Qué pasa con nuestros bosques nativos? ¿Y con la reservas de agua? Si bien la crisis ambiental es un problema mundial, en Córdoba el colapso es inminente. Están vigentes la Ley Forestal y la Ley de Bosques, sin embargo no se cumplen y la provincia continúa eliminando su monte con deforestación o incendios.

Constantino Aucca Chutas, el presidente de Acción Andina de Perú, una iniciativa que promueve la reforestación de los Andes, visitó Córdoba y el programa Redacción Abierta aprovechó la ocasión para invitarlo a los estudios de Canal 10 para hablar del tema. También, recibió al local Ricardo Suárez, presidente de la Fundación Bosquizar

“Al ver fotos del pasado, los bosques que visitábamos no existían más, ¿qué pasó? Si los necesitamos, porque en Córdoba conocemos los desastres hídricos, tanto por falta como por exceso. Esto es por la deforestación, no hay nada que contenga, por ejemplo las crecientes. También mucha sequía y erosión del polvillo”, señaló Suárez, coordinador de Acción Andina en Córdoba.

El biólogo explicó que el bosque desapareció por la explotación intensiva y el corrimiento de la frontera ganadera por el monocultivo, “trasladó las vacas de la pampa a las montañas, y para la soja se necesita desmontar. Por otra parte hay mal manejo del fuego, por lo que se sufre este problema también”.

Por eso, la única solución es reforestar con especies nativas.

Aucca Chutas quien es además presidente de la Asociación Ecosistemas Andinos (ECOAN) y miembro de Global Forest Generation, contó que en 2014 con ECOAN plantaron en un solo día 57 mil árboles. “En ese momento nos propusimos enseñarle al mundo qué podemos hacer y años más tarde dijimos esto no podemos hacerlo solos, porque necesitamos que sea a lo largo de los Andes. Entonces hicimos un plan para rescatar lo existente e incrementar en 500 mil hectáreas, es decir millones y millones de árboles. Para esto buscamos socios, como Bosquizar en Argentina”, detalló.

Según comento, en 2022 plantaron alrededor de tres millones de árboles y que la meta es “500 millones”. “El trabajo que estamos haciendo no es para nosotros, es para todos. Por eso se necesita gente que lo haga, no lo puede hacer Ricardo o yo solos”, sostuvo.

Por su parte, Suárez agregó: “Hay que seguir convenciendo de que lo hacemos está bien y sobre todo es real, sirve y funciona, recupera los tanques de aguas”.

Bosquizar ya plantó 140 mil árboles y planea sumar otros 150 mil. “Pero sé que en un día un desmonte los puede derribar a todos o con un fuego. Por eso, no solo se necesita del compromiso de las Secretarias de Ambiente, también las vinculadas a los sectores productivos, como la Secretaria de Agricultura”.

Para ejemplificar sobre la responsabilidad que debiera asumir el Estado en este tema Aucca Chutas recordó su participación en un encuentro en Argentina en 2017: “Asistí a una reunión de restauración, lo que es poner lo que antes existió, y el ministro de Ambiente (Sergio Bergman) nos dio una clase magistral sobre el eucalipto, una especie exótica que, como el pino o el criprés, nunca existieron acá. Destruyen nutrientes del suelo y las despensas de agua que todos están buscando”.

De allí que concluyó: “O es el sistema que no quiere cambiar o es reticente a no aceptar nuestra realidad. Piensan más en el facilismo y en la economía, que en el bien que hacen estas acciones”.

En ese sentido, Suárez describió que en Córdoba no se hacen cumplir ni la Ley Forestal que exige a los campos agrícolas que por lo menos foresten con especies nativas con un 2%, antes era del 10%; muy pocos campos lo han hecho, los grandes no. También esta la ley de bosques y se siguen desforestando. Podemos tener leyes, pero si no tenemos conciencia y educación, y no seguimos insistiendo que nos hace bien a todos. Es muy difícil”.

COSAS RARAS

Recientemente, el Gobierno de la provincia anunció que se construirá un acueducto para abastecer de agua potable a Córdoba y Santa Fe. Se trata de una obra que permitirá llevar agua del río Paraná hasta la ciudad Capital.

Suárez cuestionó la iniciativa:

“Es un caño 600 km. El Río Talamuchita que nace en Pampa de Achala y termina en el Paraná. Entonces es agua que sale de Córdoba va al Paraná y la van a traer en un caño para acá, es muy raro. Mejor, cuidemos la cuenca del Talamuhcita y usemos esa agua, me parece más productivo. Es tirar dinero”.

Su par peruano, Aucca Chutas coincidió con esta mirada y aseguró que lo mismo sucede en el resto del mundo. “Esto no va a parar hasta que los profesionales sean honestos y digan que esa no es la solución. De otra forma, son millones de pesos botados en muro de concretos que nunca sirven. ¿Dónde esta la cosecha de agua, la reforastación?”, concluyó.