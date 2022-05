Demoras en las frecuencias y colectivos rotos son situaciones diarias en el servicio de transporte de Córdoba. A estos problemas, además de los conflictos gremiales con la UTA, se suman la falta de repuestos para las unidades y el precio del gasoil. Encima, el pasado lunes el boleto aumentó y pasó a costar $69,50.

Frente a este panorama los perjudicados son siempre los mismos, los usuarios. ¿Qué servicio de transporte público queremos los cordobeses? ¿El servicio vale lo que cuesta? ¿Existe una solución para un problema histórico?

Hacemos por Córdoba, con la senadora Alejandra Vigo a la cabeza y el apoyo de otros senadores, presentó en el Congreso el proyecto del Boleto Federal que propone la distribución igualitaria de los subsidios al transporte para equilibrar la calidad de los servicios que se prestan en el interior del país con el utilizan en el AMBA.

Para profundizar en el tema, el programa Redacción Abierta invitó al Secretario de Transporte de la ciudad Marcelo Rodio, quien compartió el piso con los periodistas de los SRT Anna Ceballo y Alfredo Flury.

También fue parte del debate por videollamada Pablo Javkin, intendente de Rosario, ciudad que se acopló al reclamo. Además, vía Zoom desde Buenos Aires se sumó el cronista Guillermo Bahr, para dar cuenta del panorama en Capital Federal.

GRITO INTERIOR

“Necesitamos que el Gobierno Nacional se haga eco del proyecto del Boleto Federal y que empecemos a debatir un federalismo en serio”, exhortó Rodio por la pantalla de Canal 10.

“La situación es insostenible y muy desigual. El 85% de los subsidios quedan en AMBA y el 15% restante se distribuye entre las provincias. Todos tenemos que ser usuarios de primera, acá es difícil renovar unidades o mejorar las frecuencias, esto no pasa en Capital Federal”, se explayó.

El funcionario explicó que a diferencia de Buenos Aires que tiene trenes y subtes, en el interior del país el sistema es unimodal, “entonces cuando se para el transporte público, se para la economía. Por eso, necesitamos un punto final”.

Por este motivo, para el secretario de transporte la situación llegó a un punto límite: “Somos muchas provincias y el contexto es complicado. Los intendentes y gobernadores del interior están muy preocupados, porque la semana pasada costó mucho resolver las medidas de fuerza de UTA”. Ante este panorama, confirmó: "Será muy difícil que podamos levantar el próximo paro. Ya lo dijo Llaryora”.

De allí que insistió en la importancia de que se trate el proyecto en el Senado y se mostró esperanzado porque “se está haciendo mucho ruido en el interior del país” y porque “el tema ya se estaría hablando en la mesa chica del presidente”.

Alfredo Flury confirmó que el boleto estaría en la agenda nacional, porque la vocera presidencial Gabriela Cerruti anunció que “la idea es federalizarlo”. “El gobierno está más permeable porque ve un reclamo contundente de las provincias argentinas”, aseguró y su colega Ceballo coincidió.

“Duele ser del interior cuando se ven estas postales. Es fundamental revisar las condiciones de como está planteado el sistema. Con un valor de $69,5 un trabajador debe destinar más de $3000 mensuales solo para el transporte. Ni hablar si son dos trabajos, como las empleadas domésticas que tienen varios traslados y con ingresos muy magros. La situación es compleja y exige que este Boleto Federal sea una realidad. Esperemos que el proyecto sea aprobado”, dijo la periodista de los SRT.

En el mismo sentido se expresó Javkin, pues denunció: “No puede ser que el sistema de transporte en el interior sea de segunda. En todo el interior, hay un gran conflicto con la prestación del servicio, sin embargo en AMBA el boleto mantiene el mismo valor que en 2019”. Además, planteó que no pueden llevar la tarifa a su costo real, porque de ese modo la gente dejaría de usar el colectivo, “la diferencia cuatro a uno no puede seguir, no podemos aceptar esto con tanta naturalidad”.

“En el interior somos más legisladores, que si tomamos el tema dejando las pertenencias partidarias, estamos en un momento justo para avanzar. La situación se hace insostenible, es muy difícil para nosotros, ni siquiera hablamos de un sistema innovador, si no de que está en riesgo la subsistencia del sistema”, afirmó el intendente de Rosario.

TOMARSE UN BONDI EN AMBA

Mientras Guillermo Bahr saludaba a la conductora de Redacción Abierta, Ximena Salkind, en cuestión de segundos, pasaron tres colectivos.

“Se va uno y viene otro. Cuesta $18 el boleto y podés hacer conexiones, los colectivos son nuevos y las paradas también”, describió el corresponsal en Buenos Aires. Y agregó otro dato: “Acá hay muchas empresas, entonces si una hace paro, es insignificante lo que genera a diferencia de lo que pasa en Córdoba”.

Al igual que el cronista de los SRT, una vecina de Capital Federal que estaba en la parada, aseguró que nunca su bondi demoró más de veinte minutos, el promedio de espera es de diez minutos.

“En Buenos Aires por día se cortan cerca de 900 mil boletos, en Córdoba 500 mil. Acá hacen falta 715 unidades, pero en Capital Federal circulan 1800. Ahí está la difidencia y el por qué viene uno detrás de otro”, sostuvo Rodio.

SUBTE NO

El secretario de transporte confirmó que el subte en Córdoba es imposible. “Es un sistema muy caro. La clave está en el corte de boletos, para que sea redituable, por línea se deben cortar un millón de boletos diarios”, describió.

Sin embargo, el municipio maneja otras opciones como el “Solo Bus”, “que sería un servicio rápido para el usuario”. También adelantó que en los próximo días el intendente Llaryora anunciará un programa de bicicletas públicas.

Por otra parte, aseguró que se encuentran trabajando con taxistas, remiseros, transportistas escolares y la misma UTA, en armar un plan de contingencia “que no salga a la fuerza sino con dialogo. No tenemos que poner a pelar trabajadores con trabajadores”.