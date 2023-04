“Cuando hablo con Javier Milei me reconoce como candidato, y así fue anunciado”, aseguró Rodolfo Eiben en el programa Con el Diario del Lunes.

Días atrás, Carlos Kikuchi, el armador a nivel nacional de La Libertad Avanza, señaló que el espacio no tendría postulantes a gobernador de no haber un nombre competitivo. Sin embargo, para Eiben tal afirmación es un error, porque según algunas encuestas a las que el dirigente cordobés tuvo acceso, lo ubican entre un 9% y 19% de intención de voto en la provincia. “Estos porcentajes resultan del Partido Demócrata, conmigo como candidato y obviamente debe incluir el espacio libertario”, detalló y aclaró que ellos son los únicos autorizados para usar la imagen de Milei y el logo del león .

“No hay otros candidatos visibles con partidos constituidos, legalmente anotados en la Justicia. Si ellos tienen la misma pretensión que yo, no son afiliados a nuestro partido y no puede haber interna si no pertenecemos al mismo espacio”, sostuvo el presidente del Partido Demócrata. Los otros nombres en danza son Gabriel Bornoroni y Agustín Spaccesi. Sólo con el titular de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República, está dispuesto a acordar y confirmó que están en contacto.

No obstante, aclaró que no “hay un dedo mágico que marqué desde Buenos Aires” quien competirá por la gobernación. “El Partido Demócrata forma parte del espacio La Libertad Avanza a nivel nacional. Hace dos años elegimos a Milei como nuestro candidato a presidente y no es que él nos tiene que elegir a nosotros”, explicó por la pantalla de Canal 10.