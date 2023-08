Para decir adiós

Ha muerto Sixto Rodríguez, veámoslo

Disco Pi

Su historia es de película, ciertamente. Y una buena película la contó. Se llamó “Searching for Sugar Man”. O sea, fue una búsqueda. El señor murió ayer, a los 81 años, y si el documental no ha sido visto, merece que ahora, al menos ahora, sea su tiempo. Ayer también murió Robbie Robertson, qué mal. Fue el guitarrista de The Band, el grupo acompañante de Bob Dylan, y una película formidable de Martín Scorsese documentó su concierto final. También hay que verlo

Víctor Pintos