Córdoba atraviesa una epidemia de dengue, con guardias de los hospitales públicos y clínicas privadas se encuentran abarrotadas de gente afectada por el virus. El aumento vertiginoso de casos preocupa a las autoridades de la Capital, que insisten con el descacharreo y esquemas de fumigación en los distintos barrios de la ciudad.

¿Se está aplicando la estrategia correcta? Es la pregunta que intentó responder el programa Redacción Abierta con Rubén Darío González, Doctor en Ciencias Biológicas, y Martín Pagés, bromatólogo.

“No se está aplicando la estrategia correcta, se está aplicando tarde y mal. Tarde porque debería haber comenzado con el período de lluvia y mal porque ataca al adulto cuando debería enfocarse en la larva”, señaló González.

Pagés, quien se dedica a la fumigación hace más de dos décadas, coincidió con el otro invitado en que las acciones para combatir el Aedes aegypti no se están haciendo a tiempo. “Sabíamos que iba a ser un verano húmedo y por tanto vas a tener problemas con el dengue. Entonces, por qué no se hizo nada no lo sabemos, pero empezaron muy tarde. No se empieza en enero cuando aparecen los casos, si no en octubre. El 60% del éxito del control pasa por el control biológico”, explicó el bromatólogo por la pantalla de Canal 10.

“Contra el dengue, un 70% es cultural, un 20% es el monitoreo bien hecho y un 5 o 10% es la aplicación del producto químico, es el último recurso y encima lo hacen mal, porque hay horarios, porque las nubes de humo matan más abejas que mosquitos, y eso genera otros problemas, de los cuales no se habla”, indicó Pagés.

En ese sentido, agregó que eliminar aliados, como las libélulas, con la fumigación, agrava el panorama.