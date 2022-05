El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba, Miguel Siciliano, estuvo en el programa Con el diario del lunes, donde se refirió al conflicto con el Suoem.

Habló sobre la tensión que se vivió durante la "Vuelta Cíclista" cuando algunos miembros del sindicato intentaron entorpecer la actividad con una manifestación.

"Jamás imaginamos que algo así sucedería, pero en la gestión de Martín Llaryora no se admite la violencia como método", aseguró el funcionario.

Para Siciliano, con estas actitudes los gremialistas demuestran no tener empatía con la ciudadanía. Sin embargo, no quiso generalizar "no todos los trabajadores municipales son así, hay miles que son buenos empleados".