El domingo 29 de mayo, mientras miles de personas participaban de la “Vuelta Ciclista” por la ciudad de Córdoba, un grupo de manifestantes del SUOEM intentó interrumpir la actividad. Al día siguiente se movilizaron por el centro y resintieron la atención, lo mismo desde la mañana del pasado martes, cuando las protestas en la calle complicaron el tránsito en la zona.

Estas fueron las últimas acciones de los municipales como parte del plan de lucha que llevan adelante desde hace dos semanas en reclamo por la recomposición salarial. Las medidas de fuerza continúan hasta el 2 de junio, pues ya anticiparon que hay una movilización prevista para ese día, la cual culminará con una asamblea general en la explanada del Palacio 6 de Julio y encabezada por el secretario general del gremio, Ruben Daniele.

De esta manera, la tensión entre el sindicato y el municipio sigue creciendo. En ese marco, el programa Redacción Abierta recibió a Miguel Siciliano para que de cuenta de la posición del oficialismo al respecto.

El gremio pide una suba del 63%: 30% en mayo y el otro 33% dividido entre julio, septiembre y noviembre.

"No hay posibilidad de que el municipio logre afrontar esto, sin desfinanciarse y sin abandonar su plan de obra publica”, aseguró el Secretario de Gobierno por la pantalla de Canal 10.

Según el funcionario, la salida más fácil sería darles lo que solicitan y así evitar marchas y falta de atención en las dependencias municipales. “Cuando esto sucede, la gente se ofusca con la Municipalidad, sabemos que políticamente no es bueno, pero queremos cuidar las finanzas y el plan de obra. No podemos tener una Municipalidad que cobre impuestos solo para pagar salarios”.

También recordó que gestiones anteriores al frente del Ejecutivo Municipal llegaron a ocupar el 80% del presupuesto para cubrir el costo salarial, tras ceder a las presiones del gremio. En cambio, desde que asumió Martín Llaryora se gasta cerca del 50%, principalmente por la reducción de horas extras.

No obstante, Siciliano sostuvo en que reconocen el contexto inflacionario y la necesidad de mejorar los salarios. “Queremos pagar buenos sueldos, pero sin desfinanciar a la ciudad”, insistió.

En ese sentido, la oferta que propone el Municipio es dividir ese 30% en tres cuotas y luego en septiembre revisar de nuevo. Hasta el momento, la recomposición salaria era semestral.

“Estamos en plena negociación, tengo esperanza de que sea sin violencia”, dijo y continuó: “Por muchos años en la Municipalidad la violencia dio resultado, pero en esta gestión no. Patota no, presión no; mesa de diálogo sí, mesa de recomposición salarial también. Siempre y cuando el diálogo sea en paz, con respeto y racionabilidad, nosotros nos vamos a sentar”, afirmó.

Además, le pidió paciencia a los vecinos: “Sé que molesta cuando cortan la calle, pero la que estamos haciendo es la más difícil, manejar la administración es lo mas complejo. Porque lo más fácil hubiera sido darles el 63%, pero ese monto significa menos plazas, menos lámparas, menos desagües, incluso nada. Queremos pagar buenos sueldos pero queremos que la ciudad siga creciendo”.

SIN GOCE

Los dos empleados municipales detenidos por la policía en la “Vuelta Ciclista” fueron suspendidos sin goce de sueldo por treinta días. “Estamos esperando a ver qué dice la Justicia para ver qué medidas tomar”, contó.