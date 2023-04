“Córdoba es una ciudad desintegrada, con múltiples realidades en una misma zona. Lo que hay que recomponer es el entramado social y cualquier gestión que se proponga gobernar debe ser una gestión humana, porque hay muchas instituciones, sin embargo están vacías. Se inauguran hospitales pero no hay médicos”, dijo Soher El Sukaria como invitada del programa Con el Diario del Lunes.

La diputada nacional de Juntos por el Cambio aseguró que recorrer por más de diez años la ciudad Capital le permite hacer tal reflexión y que el mandato de Martín Llaryora lejos está de ser una “gestión humana”. Sostuvo que hay muchas materias pendientes, entre ellas la inseguridad: “Córdoba no está tan lejos de ser Rosario, la droga está presente y de manera alarmante en los barrios”.

Si bien la alianza opositora aún no ha confirmado la fórmula para la intendencia capitalina, la dirigente del PRO está anotada como precandidata. “Todos somos conscientes y nadie desconoce la diferencia de Rodrigo respecto de los otros posibles nombres, pero ante la incertidumbre que plantea su indefinición, JxC no puede quedarse quieto”, expresó y agregó: “Si De Loredo se presenta como candidato o no, no interfiere en mi decisión de serlo. Yo necesito saber cuales son las reglas de juego de la alianza y poder competir”.

En ese sentido, afirmó: “Tengo la vocación de servicio, la mirada pragmática de las mujeres, sé escuchar y trabajar en equipo, así que estoy absolutamente preparada para tomar los riesgos que implica gobernar y tomar decisiones”, afirmó por la pantalla de Canal 10.