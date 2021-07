“Ergonomía Interdisciplinaria” para la nueva normalidad

La intención es abrir un medio de diálogo con los/as aspirantes al curso de posgrado Ergonomía Interdisciplinaria de la Escuela de Posgrado FAUD UNC, a fin de presentar y brindar un panorama general sobre el curso.

La Charla Informativa tendrá lugar este Viernes 30 de julio 2021 a las 19 hs. a través del siguiente enlace Meet: meet.google.com/dpy-zziv-gfb y al Programa del curso se lo puede encontrar aquí.

Respecto de este curso, el Director de la Escuela de Posgrado de la FAUD UNC, Edgardo Venturini, le contó a Canal U que “hemos aprovechado este tiempo de la no presencialidad manteniendo todas nuestras carreras en funcionamiento e incluso incrementando el número de alumnos en este año pasado y el actual y estamos ofreciendo cursos no presenciales que no integran una carrera sino que son cursos del posgrado. En este caso en particular sobre Ergonomía Interdisciplinaria, que supera el campo de lo arquitectónico para incorporar otras campos de actividad y profesiones capaces de intervenir sobre la gestión y organización de espacios, para repensar los lugares de reunión y de trabajo, y ahí hay un campo donde la ergonomía puede trabajar y aportar muchísimo.”

El cursado de esta capacitación tendrá modalidad virtual y estará a cargo de la Mgter. Diseñadora Gabriela Villafañez, quien nos señaló que “la ergonomía es una disciplina científica que busca adecuar no tan sólo los espacios sino los productos, los mobiliarios, en este caso las butacas por ejemplo, para poder adecuarse a las personas. No existe algo ergonómico para todo el mundo, sino siempre focalizado en un público objetivo por lo que este curso de Ergonomía Interdisciplinaria viene a dar respuestas para poder readecuar los espacios, los productos, los entornos y por qué no los sistemas de trabajo, el ámbito laboral es muy importante para la ergonomía y es allí donde se despliega al ciento por ciento porque en el área laboral es donde la economía nace.

Es importante destacar el equipo docente que estará integrado por profesionales de destacada trayectoria en sus especialidades como lo son:

-Dr. Elías Apúd- Universidad de Concepción, Chile.

-Mgter. Luis Caroca- ISP Instituto de Salud Pública de Chile.

-Mgter. Arlen Garagay- Asesora en Ergonomía y Salud Ocupacional, Chile.

-Mgter. Esteban Oñate- Universidad de Cocepción, Chile.

-Mgter. Mario Benjamín Suárez- Asesor de Ergonomía y Medicina del Trabajo, El Salvador.

-Mgter. Gabriela Villafañez-FAUD, Universidad Nacional de Córdoba.▪️Conferencistas:

-Esp. Ing. Eduardo Bellitti-FAUD-UNC

-Esp. Arq. Gabriel Sánchez- FAUD-UNC

-Arq. Mariano Lizio- FAUD-UNC

-DI Diego Speroni-FAUD-UNC

-Esp. Lic. Marcela Rivarola- EKyF-FCM-UNC

El curso se desarrollará con una carga horaria de 40 horas y un trabajo final para su acreditación, los días: 06, 13, 20, 27 de agosto, 03, 10, 17, 24 de septiembre, y 01, 08, 15, 22 de octubre 2021, en los horarios y días: Viernes 06 de agosto hasta el viernes 08 de octubre de 19 a 22 hs. | Viernes 15 y 22 de octubre de 17 a 22 hs.

El costo del curso es de 2 cuotas de $ 8000 a abonar en el mes de agosto y septiembre. Extranjeros 2 cuotas de U$S 200 y para más información de los aranceles de estudiantes extranjeros dirigirse a la solapa inferior “+ Información – Aranceles estudiantes extranjeros”. Por consultas comunicarse a posgrado.ergonomia@faud.unc.edu.ar

Se viene una nueva carrera

Sobre el final de la entrevista, el Arquitecto Venturini nos adelantó que “estamos gestionando la creación de una nueva carrera, que ya la tenemos aprobada por nuestro Consejo Superior y que fue a la CONEAU en Buenos Aires, la cerrera de Diseño en Productos Biomédicos que tiene una gran conexión con el tema de la ergonomía, ya que los productos biomédicos no son genéricos, porque están siempre asociados con cuerpos particulares y con problemas particulares que las personas tienen, es otra vertiente donde el diseño tiene que adecuarse a las nuevas circunstancias y a las nuevas condiciones en que las personas estamos, por imposibilidades, por la situación de pandemia, por lo que fuera, el diseño tiene que empezar a cambiar desde los conceptos generales con los que nos hemos manejado siempre a conceptos más particularizados y ahí la ergonomía tiene una gran participación.”