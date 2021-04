El Programa Adultos Mayores de Extensión UNC junto con la Curva Asociación Civil de Salsipuedes, convocan a “¡Hagamos radio!”, taller de radio destinado a personas mayores que tengan 60 o más.

La propuesta de un taller de radio para adultos mayores está dirigida a la población en general, particularmente a quienes habitan la zona del corredor de Sierras Chicas, con el objetivo de visibilizar la situación de las personas mayores y la importancia de un envejecimiento activo y de calidad, con foco en el empoderamiento y la prevención de la dependencia de los adultos mayores en el ámbito rural o serrano.

Se tratará a través de esta iniciativa, de generar redes de apoyo para que las personas mayores no estén solas, implicando al entorno social que las rodea. Estas redes pueden ser de carácter personal, organizaciones voluntarias, procesos comunitarios o/y participación vecinal.

Al ser consultada por este taller, Silvia Drovetta, Subcoordinadora del Programa de Adultos Mayores de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba, le dijo a Canal U que “venimos trabajando para favorecer todo lo que tiene que ver con el acceso de los derechos humanos de las personas mayores. Es por eso que este año en el marco de pensar y rediseñar las actividades territoriales en el contexto en el cual nos hemos encontrado estamos revitalizando algunas de las sedes que tenemos desde el programa que son en realidad 12 en todo la provincia y estamos de alguna manera buscando volver a conectar con aquellas instancias y espacios como por ejemplo la radio para las personas mayores.”

La Subcoordinadora del Programa de Adultos Mayores también se refirió al acceso a la virtualidad en cada lugar del interior cordobés y dijo que “sabemos que la conectividad muchas veces es algo no tan accesible y entonces los adultos mayores que a veces no son tan vinculados a las nuevas tecnologías, se ha generado en este tiempo un nuevo modo de vincularse con la radio. La radio para las personas mayores siempre ha sido un mecanismo de encuentro, de transmisión de saberes, de información, de datos, por lo tanto en cada uno de los espacios geográficos siempre hay alguna radio en particular, sobretodo las radios comunitarias que tienen improntas regionales, matices, inclusive hasta las propias noticias tienen que ver con cuestiones que suceden ahí. De ahí surge el proyecto de vinculación de personas mayores con radios comunitarias, puntualmente en este caso tiene que ver con radio Curva Asociación Civil de Salsipuedes en Sierras Chicas y que nosotros consideramos un espacio donde articular con la comunidad.”

En relación particularmente al taller, Silvia Drovetta explicó que “será un espacio con actividades especialmente virtuales, donde conocerán el acceso a la radio, sus componentes, formas de interactuar, recolección de noticias, divulgación de las noticias, y posteriormente, esa primera capacitación se va a ir traduciendo en la gestión de un programa radial.”

Sobre el Taller

El taller es para mayores de 60 años, es gratuito pero con cupo limitado, comienza el 3 de mayo y se realizará de manera virtual y presencial en Radio Comunitaria Curva 106.1 hasta fin de año todos los lunes de 16:00 a 18:00 y las talleristas a cargo serán Jesica Ysasi y Verónica Rey

Quienes quieran participar deben completar el siguiente formulario o llamar al teléfono (351)6280349 - Más información: adultosmayores@extension.unc.edu.ar