La Facultad de Ciencias Agropecuarias UNC, lleva adelante una labor surgida hace un tiempo firmó días atrás un Convenio Específico de Cooperación y Asistencia Técnica con la Aceitera AGD, en una acción más de su tarea de vinculación con el medio, en este caso con una de las empresas más importantes del país en su rubro.

Por estas horas se dasarrolla la trilla del maní en el Campo Escuela de la Facultad.

El objetivo de este convenio es promover la formación de estudiantes de grado y posgrado de la FCA a través de actividades cooperativas; ejecutar trabajos de investigación aplicada tendientes a la generación de tecnologías para la producción de semillas y granos de maní de alta calidad; promover las actividades de investigación y desarrollo en técnicas biotecnológicas orientadas a la producción de semillas de maní; y contribuir desde la investigación y el desarrollo, a la eficiencia de la cadena agroindustrial de maní en el marco de una producción sostenible e inclusiva.

Para lograr tal fin se ha establecido un plan de trabajo de un año que se repetirá anualmente durante el periodo estipulado en el convenio.

El decano de la FCA de la UNC, Ing. Agr. Juan Marcelo Conrero, destacó estos ensayos en la siembra del maní y manifestó su satisfacción por el acuerdo alcanzado y los resultados obtenidos en estos cuatro años y calificó como un anhelo de muchos años. “Nosotros estamos muy contentos. Nuestra Facultad no tenía nada con maní y desde lo educativo no podemos no tener este cultivo. La mayoría de los chicos se vincula con productores y con zonas donde se hizo y se hace cada vez más maní. Si bien se veían los cultivos no es lo mimos que poder hacer estas prácticas. Es muy grande la cantidad de chicos que están haciendo prácticas con mucho interés. Para nosotros, es un gran orgullo trabajar con AGD”, expresó el decano.

Por su parte, el Ing. Gustavo Rinaudo - Jefe de siembra de Aceitera General Deheza AGD, manifestó que la empresa quiere cumplir alguna función social y como egresados de esta Facultad devolver algo a la sociedad. “Uno tiene que devolver algo a la sociedad porque le permitió a uno estudiar y hacer una carrera universitaria”, afirmó.

Rinaudo se refirió a la cantidad de trabajo directo e indirecto que genera la industria manicera y a su valor económico para la provincia, pero destacó que para el desarrollo es necesario agregarle conocimiento y sostenerlo en el tiempo.

Así se ratifica la importancia de que los alumnos puedan tener contacto directo con el maní, con sus problemáticas, que se equivoquen y que puedan resolver las distintas situaciones que se presentan.

