El Colegio de Traductores Públicos de Córdoba expresó este martes su repudio a las traducciones literales que mostró la página oficial de la Agencia Córdoba Turismo, al usar una herramienta automática de Google para traducir el contenido de su sitio.

En el sitio oficial del Gobierno de Córdoba podía verse -ya fue levantado este contenido- "Get out if you can" (Salsipuedes), "Skirt", (La Falda), "Garotas Serras" (Sierras Chicas), y "High Grace" (Alta Gracia) como algunos de los términos más llamativos que fueron generados por el traductor automático de Google, que no contempla vocablos regionales ni americanismos.

Los profesionales de la traducción en Córdoba señalaron que los representantes del Colegio consideraron que Córdoba “cuenta con la Facultad de lenguas de la UNC, una de las universidades más prestigiosas de Latinoamérica y del mundo, que desde hace décadas, ofrece la carrera de traductorado público en 5 (cinco) idiomas y forma profesionales con alto nivel académico en grado y en posgrado”.

“Esta carrera también se encuentra dentro de la oferta académica de otras universidades de nuestro país”, agregaron.

Es importante destacar que desde 1989 existe una ley provincial (7843) donde se creó al Colegio de Traductores de la Provincia de Córdoba “para regir el ejercicio de la profesión de traductor público desde nuestra provincia”.

El Colegio, que representa a casi mil matriculados en 14 idiomas señaló que la Agencia Córdoba Turismo “no buscó el asesoramiento académico y profesional” pertinente de quienes “están capacitados para promover a Córdoba y sus atractivos turísticos con el más alto nivel lingüístico y cultural”.

“Es por todo esto que el Colegio de Traductores de la Provincia de Córdoba hace saber que la nómina de nuestros traductores profesionales matriculados se puede consultar en nuestro sitio web, junto con todo lo pertinente a la competencia traductora profesional y sus incumbencias”, cierra el comunicado.

Luego de la indignación o las risas por las insólitas traducciones que brindaba la página de Córdoba Turismo, con traslaciones totalmente literales de nombres propios, desde la Agencia Córdoba Turismo, admitieron que el error se convirtió en "la mejor campaña impensada del destino".

La sospecha de que High Grace o Get Out If You Can fueron "corregidas" a propósito por encargados de la página web surgen a partir del funcionamiento de la herramienta Google Translate, mencionada por la Agencia como el método utilizado para traducir. Si uno realiza una búsqueda en el traductor de Google, comprobará que distingue los topónimos sin inconvenientes. Mientras tanto, la página triplicó su cantidad de visitantes habitual.

Respecto de esta situación, Victor Sajoza, Presidente del Colegio de Traductores de la Provincia de Córdoba dijo que "fue desafortunado en cuanto a la elección de la herramienta porque estos traductores automáticos no reconocen algunos contextos."

