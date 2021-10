El planteo fue presentado por la lista Proyectar que lleva como candidato a decano al docente Santiago Ruiz y expresa que:

“Desde hace varias semanas se vienen sucediendo dichos, entrevistas y columnas en el programa radiofónico “Mirá quién habla”, que inducen a confusión por parte de la audiencia de dicho programa (potenciales electores de la Facultad de Ciencias de la Comunicación), en relación a la existencia de una sola lista para competir por los cargos electivos en esa Facultad. En la medida en que se invisibiliza la existencia de la lista Proyectar, y se entrevista reiteradamente a candidatos de Convergencia Lista 7, que recibe diariamente menciones, difusión de informaciones, invitaciones a actividades en el mencionado programa, etc., convierten a ese espacio de radio, y por ende potencial y extensivamente a los SRT, en voceros de esa propuesta electoral en un programa de los SRT, amén de que ello constituye un tratamiento totalmente asimétrico con respecto a la lista que represento. Es de destacar que se trata del único programa en que se registran prácticas de esa naturaleza en relación con cualquier lista o candidatos de cualquier lista de cualquier facultad de toda la UNC, y ello no hace más que atentar contra la necesaria seriedad con la que un medio de la Universidad de Córdoba merece ser reconocido. Tales prácticas incurren en el incumplimiento del Art. 116 Ter (Anexo 1 Mod. a la OHCS 11-2018), siendo que en este caso la publicidad negativa refiere a la omisión absoluta de la "existencia" (ontológicamente hablando) de otra lista y obviamente de sus candidatos/as y propuestas programáticas.

Así lo expresaba el candidato Santiago Ruiz

A las pocas horas de la presentación, la junta electoral de la facultad, se expresó de la mediante una resolución indicando que no resulta procedente el planteo en cuanto la denuncia no encuadra como “publicidad negativa” en tanto lo denunciado no socaba la reputación de ninguno de los candidatos.

En la mañana del mismo viernes también se expidió la Junta de Apelaciones de la UNC, que mediante otra resolución se declaró incompetente.

Cabe destacar que desde el lunes 18 y hasta el viernes 22 de octubre, se desarrollarán las elecciones universitarias, que elegirán los representantes de los claustros docentes, no-docentes, egresados y estudiantes. Además, se elegirán las autoridades de las 15 facultades y los representantes de todos los centros de estudiantes.

Se trata de una modalidad inédita en la UNC, que debido a los protocolos de cuidado sanitario dispondrá de 5 días para no generar aglomeramiento de la comunidad universitaria en las urnas. También será la primera vez que la 15 facultades elijan de manera simultánea y por voto directo, a todas sus autoridades.