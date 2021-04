En el marco del 85º Plenario de Rectoras y Rectores, que representan al sistema universitario del país, Rodolfo Tecchi, fue elegido como el nuevo presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

En medios locales, declaró que "en esta etapa que se inicia las prioridades van a estar puestas, como siempre, en la defensa de la autonomía de la universidad pública argentina. Durante este lapso de pandemia las universidades públicas han demostrado su capacidad técnica, científica, con el desarrollo de variados instrumentos y herramientas innovadoras de lucha contra la pandemia".

En el inicio de su gestión como presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el rector de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), Lic. Rodolfo Tecchi, anunció que a fines del mes de abril se abrirán actas olvidadas de los interventores militares en las universidades nacionales durante el período de la dictadura que fue de 1976 a 1983.

En este sentido, Rodolfo Tecchi destacó a UNJUnoticias que "Hace unos años atrás en la biblioteca del CIN encontramos unas encuadernaciones que contienen las actas de lo que entonces era el CRUN, Consejo de Rectores de Universidades Nacionales, con muchas menos universidades que ahora, y esas actas reflejan las reuniones de los rectores que habían sido impuestos por la Junta Militar".

"las autoridades universitarias de entonces no podían desconocer una relación entre la política de represión de aquellos años con las desaparición de alumnos y docentes "

Por otro lado, Tecchi agregó que estas actas permitirán "Ver claramente como llegaban las instrucciones para los rectores por parte de la Junta Militar, mediante el Ministerio de Educación, en un principio los rectores, algunos recordarán, eran efectivos militares y luego fueron designados rectores con más vinculación al ámbito de la universidad que de igual manera, no podían no saber de las desapariciones de estudiantes y docentes ya que estaba relacionada la política de represión con las cosas que sucedían dentro de las universidades".

Sobre los documentos, el Presidente del CIN señaló que "Hemos decidido darlos a conocer y ponerlos a disposición de los diferentes organismos de derechos humanos, como así también favorecer la investigación por parte de la misma comunidad universitaria de nuestro país".

El Presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), informó que junto con la red de Derechos Humanos del Consejo decidieron hacer públicas las actas correspondientes a la última dictadura cívico militar Argentina que permanecían archivadas en las bibliotecas del CIN.

En declaraciones a radio Cooperativa (AM770), Tecchi, rector de la Universidad Nacional de Jujuy, explicó que años atrás encontró una serie de actas, "prolijamente guardadas y encuadernadas", que daba cuenta de las reuniones de los rectores de las universidades nacionales durante la última dictadura.

El funcionario destacó que “esos documentos exhiben cómo las autoridades universitarias de entonces no podían desconocer una relación entre la política de represión de aquellos años con las desaparición de alumnos y docentes que ocurría dentro de las universidades.”

"Incluso, en algún momento de los años 77/78, recibieron indicaciones del Ministerio de Educación, que decían que se pasaba a una segunda etapa de la lucha contra la subversión, habida cuenta de que se había terminado con una primera etapa, que claramente aludía a la eliminación física de las personas. (Los rectores) Eran absolutamente conscientes de lo que estaba pasando en el país", precisó.

Las actas fueron digitalizadas durante 2020 y el objetivo, según adelantó Tecchi, es que estén disponibles para su consulta a fines de abril. "Decidimos darlas a publicidad tanto para los organismos de derechos humanos, para que se comprenda de qué manera las políticas represivas permeaban en las universidades, como para aquellos investigadores que quieran trabajar y estudiar cómo se comportaban las autoridades universitarias designadas por la Junta Militar".

En aquellos años, en la elección de las autoridades de las casas de estudios nacionales, hubo dos etapas. Una inicial en la que militares tomaron la conducción. Y una segunda, en la que fueron elegidos profesionales con antecedentes en la investigación científica o en la docencia universitaria.

"Estas actas demuestran que no sólo se hacían cargo de los rectorados por sus antecedentes, sino además porque comulgaban con el espíritu de represión. Fueron partícipes de eso, quizás no en concreto, porque en las actas no figura que hayan señalado a una persona u otra, pero sabían perfectamente qué política estaban avalando".