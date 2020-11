La edición del "Premio Anual de Investigación Económica" del BCRA se realizó en el marco de la celebración del 85º aniversario del Banco y significó el relanzamiento del concurso que había sido interrumpido en 2017.

En ese contexto a fines de octubre, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio a conocer los trabajos ganadores de la edición 2020 realizado bajo el nombre Dr. Raúl Prebisch, conmemorando al político, académico y economista tucumano, reconocido por sus aportes a la teoría estructuralista del desarrollo económico​.

Dentro de la categoría Estudiantes Universitarios, el primer premio fue para Patricio Jorge Temperley y el segundo premio, compartido, tuvo como uno de los galardonados a Manuel Infante, ambos estudiantes avanzados de la Licenciatura en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba.

PATRICIO TEMPERLEY

Patricio comentó que la fuerte inestabilidad cambiaria que tuvo lugar en 2019 lo motivó para elaborar el estudio triunfador.

"Me empezó a inquietar qué tan difícil podía resultar revertir esa situación", sostuvo, y agregó: "La intuición me indicaba que quizás no era cuestión de hilar algunas medidas correctas de política económica que reencaminaran las expectativas, sino que el problema podía ser más grave".

El trabajo de Temperley se tituló Sustitución de monedas y efecto histéresis: una aplicación empírica para la Argentina, el cual se refiere a un análisis de la paulatina pérdida de poder de compra del peso argentino y la adquisición de moneda extranjera como refugio.

Al enterarse de la noticia, Patricio explicó parte de su trabajo en su cuenta de Twitter.

“Ayer recibí esta excelente noticia y no quería dejar pasar la oportunidad de contarles, de la manera menos técnica posible, de qué trata mi trabajo. Empecemos. https://t.co/kguESA6nK3”— pato on Twitter Link pato on Twitter





MANUEL INFANTE

Manuel Infante fue otro de los estudiantes galardonados. Su trabajo radicó sobre los Índices de movilidad: Una aplicación empírica al sistema financiero argentino, en el que plantea una metodología para medir la movilidad en la distribución del ingreso relacionado con las deudas crediticias de las personas. La idea del trabajo surgió viendo la manera de medición que había presentado su compañero de la licenciatura Fernando Kühn.

El estudiante de la F.C.E expresó que al entregar su paper, no esperaba ningún tipo de reconocimiento.

"No esperaba que reconozcan mi trabajo. Simplemente lo publiqué para que no queden dos meses en la nada y que tuvieran algún tipo de valor".

Estos reconocimientos han provocado orgullo en los directivos tanto de la Facultad de Ciencias Económicas, como así también de la Universidad Nacional de Córdoba, rescatando el esfuerzo y el empeño investigativo que día a día los docentes aportan a toda la comunidad universitaria y que gracias a ello, distintos estudiantes pueden destacar y sobresalir en el plano académico nacional.

La entrega de los premios se realizará en una ceremonia virtual que se llevará a cabo en la segunda quincena de noviembre.