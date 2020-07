Luego del anuncio de la jornada de este miércoles, donde el Gobierno Nacional presentó el Programa de Inversión en Infraestructura Universitaria por 9.600 millones de pesos para 47 universidades nacionales, de los que 522 millones llegarán a casas de altos estudios de Córdoba, se destacó el momento en el que el Presidente Alberto Fernández, destacó la labor de profesionales egresados de la Universidad Nacional de Córdoba.

El Jefe de Estado argentino mencionó la importancia de la educación pública en los niveles superiores del conocimiento y destacó la labor de profesionales y científicos cordobeses egresados de la UNC.

Alberto Fernández hizo especial hincapié en dos egresados de la universidad cordobesa que crearon respiradores artificiales, tan necesarios en estos momentos de pandemia de coronavirus.

Fernández dijo "uno descubre la importancia de la universidad pública, la trascendencia de la universidad pública, porque en gran medida, las cosas que fuimos haciendo y abordando en materia de salud, fueron ideas, proyectos, programas que surgieron de hombres y mujeres que salieron de la universidad pública. Si nosotros no hubiéramos contado con esos recursos, seguramente todo habría sido más difícil. Muchos presidentes del continente me llaman y me dicen con asombro... - y recién lo veía ahí a mi amigo Juri (Rector de la UNC) de Córdoba - ustedes hacen respiradores artificiales, me decían... sí en Córdoba", dijo el presidente.

"Y cuando uno cuenta la historia de esos dos cordobeses, uno se da cuenta de la importancia de la educación pública. Son dos hermanos, un médico y un ingeniero, que unieron su saber y nunca pensaron que iban a salvar tantas vidas, el día que iniciaron ese emprendimiento", agregó Fernández y concluyó "Yo creo que tenemos que entender de una vez y para siempre, que el destino de las naciones en el tiempo en que vivimos está directamente vinculado al conocimiento.

