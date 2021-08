Este año la comunidad de la UNC elegirá representantes para el Honorable Consejo Superior, autoridades unipersonales para los Decanatos y para los Consejos Directivos de las 15 facultades.

Las elecciones se realizarán a través de dos modalidades: presencial y por correo postal. Estudiantes, egresadas y egresados podrán optar por una de las dos modalidades.

En caso de que elijan la modalidad postal, deberán inscribirse antes de este 24 de agosto.

Docentes y no docentes podrán votar de manera presencial. Las elecciones se realizarán del 18 al 22 de octubre en distintos puntos de votación.

El pasado 19 de julio la UNC aprobó por amplio consenso un proyecto con adaptaciones excepcionales y transitorias del reglamento electoral, que establece la modalidad y las fechas para la elección de autoridades unipersonales de las 15 facultades y de representantes para renovar las bancas del Consejo Superior y de los Consejos Directivos.

De esta manera, quedó establecido un formato que combinará participación presencial con la posibilidad de que los miembros de los claustros estudiantiles y de egresados y egresadas que no vivan en la ciudad de Córdoba puedan votar por correo postal.

La resolución establece, además, que la aplicación de este reglamento electoral será sólo para el proceso electoral 2021.

Según lo establecido, las elecciones se realizarán del 18 al 22 de octubre. En forma presencial: del 18 al 20 de octubre votarán egresados y egresadas; los días 21 y 22 de octubre votarán docentes y no docentes; y durante toda la semana podrán votar estudiantes.

Quienes sean estudiantes o se hayan graduado en la UNC, y opten por el voto por correo postal (y no tengan domicilio en la ciudad de Córdoba), podrán votar del 11 al 15 de octubre. Para ello deberán registrarse hasta el 24 de agosto mediante un formulario electrónico que estará disponible en el sistema de personas usuarias UNC (MiUNC).

En esta oportunidad, también se habilitará la votación de quienes sean ingresantes 2020 y 2021, con las mismas modalidades, presencial o por correo postal.

Todos los sufragios (presenciales y por correo) serán escrutados juntos el 22 de octubre.

Los comicios se realizarán con el sistema de BOLETA ÚNICA, aprobado por el Consejo Superior en 2017.

Asimismo, el proyecto aprobado establece la elaboración de un protocolo sanitario que deberá ser autorizado por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Córdoba.

La información general sobre las ELECCIONES de la UNC se puede consultar AQUÍ.

El cronograma electoral 2021 en la UNC se puede consultar AQUÍ.

La normativa sobre las ELECCIONES de la UNC en 2021 se puede consultar AQUÍ.

Autoridades decanales invitan a participar

Respecto de las elecciones 2021 en la UNC el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Jhon Boretto, comentó que se están organizando para “convocar a este acto democrático, que viene demorado por las razones de la pandemia todos los mandatos se tuvieron que prorrogar, Sabemos que la universidad tiene una situación particular donde muchos estudiantes no se encuentran en la ciudad de Córdoba, de modo tal que después de un largo proceso de estudio y de trabajo en el Consejo Superior, se sancionó una adecuación al Reglamento Electoral que contempla básicamente dos cambios importantes: primero que las elecciones se van a realizar durante varios días, para administrar el flujo de personas que asistan, a la universidad, en este caso a la facultad, del 18 al 22 de Octubre, y también otro cambio importante que se ha previsto es la modalidad del voto vía correo para los claustros de estudiantes y de graduadas y graduados, que no se encuentren en la ciudad de Córdoba, durante esa semana donde se van a producir las elecciones”.

El Decano también aclaró que quienes opten por el voto por correo postal deben inscribirse “para que se haga un padrón especial y van a recibir la boleta única en sus casas para luego remitir por correo el voto unos días antes de la presencial, esto será entre el 11 y el 15 de Octubre”.