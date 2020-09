Debido al prolongado aislamiento social, preventivo y obligatorio y la importancia de brindar oportunidades a los futuros ingresantes para el ciclo lectivo 2021 se ha resuelto tomar medidas para garantizar el desarrollo del espacio curricular Introducción a las Ciencias Agropecuarias para las Carreras de grado y pregrado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba.

En este contexto de aislamiento resulta prioritario poder articular el ingreso universitario con el nivel secundario de educación, posibilitando el acceso a estudiantes regulares del último año de escuelas secundarias al inicio de los estudios universitarios.

Para ello la Facultad de Ciencias Agropecuarias cuenta con un Convenio Específico de Cooperación y Asistencia Técnica con el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba (RD 459/18).

En ese marco, se vienen desarrollando talleres de articulación con directivos y docentes de escuelas secundarias para afianzar el trabajo conjunto, durante el año 2019 se reconocieron áreas temáticas de Introducción a las Ciencias Agropecuarias a aquellos estudiantes provenientes de escuelas secundarias técnicas agropecuarias a través del trabajo de articulación que se realizó con los docentes y directivos de las mismas (RHCD 893/2019), se cuenta con el “Campus Académico de la Facultad de Ciencias Agropecuarias” donde, a través de la plataforma Moodle, se puede permitir el desarrollo del espacio curricular de manera virtual, por lo que resulta necesario garantizar, por parte de los docentes, el adecuado acompañamiento de los estudiantes aspirantes con el objeto de orientar y acompañar académicamente su proceso de aprendizaje durante la primera asignatura dentro del sistema universitario y de esta manera brindarles una mayor posibilidad de ingresar a la Universidad.

El aprendizaje de habilidades y competencias en el manejo de las herramientas virtuales, posibilitará que el estudiante adquiera destrezas que les serán de utilidad en el transcurso de su carrera universitaria, por lo que es sumamente importante garantizar una verdadera inclusión de aquellos aspirantes a los estudios superiores, ya que es la principal herramienta de transformación social.

Ante este panorama, esta unidad académica de la UNC dispone que el dictado de Introducción a las Ciencias Agropecuarias (ICA) para el Ingreso 2021 de todas las Carreras de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (ICA 2021-Virtual), se desarrolle de manera virtual para las áreas temáticas Matemática, Biología y Química, mientras que el área temática Ambientación será desarrollada de manera presencial para cada carrera en particular, durante los meses de Febrero - Marzo de 2021, siempre y cuando esto sea posible en el contexto de la pandemia a causa del COVID-19.

También se establece que para aprobar el Espacio Curricular ICA 2021-Virtual, los estudiantes deberán tener aprobados con nota igual a superior a 7 las áreas temáticas de Matemática, Biología y Química (promoción directa) o nota igual o superior a 4 en la instancia de examen de integración y transferencia (integrador) en el caso de no haber alcanzado la promoción directa (notas iguales o superiores a 4 y menores a 7 en los exámenes de suficiencia) y responder a las actividades propuestas en el área temático ambientación y asistir a las actividades presenciales propuestas en este eje.

Para la acreditación del estudiante se dispone de SIU-Guaraní, además de la aprobación de las cuatros áreas temáticas correspondientes a ICA 2021- Virtual (Matemática, Biología, Química y Ambientación), será necesario cumplimentar con los requisitos establecidos en las reglamentaciones que se encuentren vigentes para el Ingreso Universitario 2021.

El desarrollo del Espacio Curricular ICA 2021-Virtual, será dividido en tres cohortes o momentos de inicio de cursado, de acuerdo al siguiente detalle:

Cohorte de inicio Fecha de preinscripción Período de desarrollo del cursado Exámenes de suficiencia Primera cohorte Química, Biología y 7 de septiembre/2020 al 22 de setiembre/2020 al 19/10, 21/10 y 23/10/2020 Recuperatorios 26 y 27/10/2020 Matemática (Virtual) 15 de septiembre/2020 16 de octubre/2020 Integrador 29 de Octubre 2020 Segunda cohorte Química, Biología y Matemática (Virtual) 29 de octubre/2020 al 5 de noviembre/2020 9 de noviembre/2020 al 4 de diciembre/2020 7/12, 9/12 y 11/12/2020 Recuperatorios 14 y 15/12/2020 Integrador 17 de Diciembre 2020 Tercera cohorte Química, Biología y Matemática (Virtual) 15 de diciembre/2020 al 22 de diciembre/2020 1 de febrero/2021 al 26 de febrero/2021 1/03, 3/03 y 5/03/2021 Recuperatorios 8, 9 y 10/03/2021 Integrador 11 de marzo 2021 Todas cohortes Ambientación (Presencial) 22 de febrero al 12 de marzo/2021 De acuerdo a su cohorte.

Para la pre-inscripción se habilita un Formulario Digital, a través del cual el estudiante aspirante, envíe la siguiente documentación digitalizada: 1. Ficha de preinscripción completa, 2. Copia de su DNI, 3. Foto tipo carnet, 4. Copia digitalizada de la siguiente documentación (según corresponda): a. Certificado de Finalización de los Estudios Secundarios, ó b. Certificado de alumno regular del último año del secundario y Declaración Jurada de conocer la Ord. HCS UNC Nº 02/2005 y disposiciones complementarias; ó c. Declaración Jurada de estar cursando el último año de los estudios secundarios y Declaración Jurada de conocer la Ord. HCS UNC Nº 02/2005 y disposiciones complementarias.

En aquel caso en que el estudiante de la primera y/o segunda cohorte no aprobase una o más área/s temática/s, el mismo podrá recursar en la segunda y/o tercera corte, sólo para el área temática que no hubiese aprobado. La vigencia de la aprobación de las áreas temáticas en forma individual, permanecerá sólo para el Ingreso 2021, no manteniéndose para años posteriores.

La Secretaría de Asuntos Académicos elevará la propuesta de designación de los Coordinadores de las Áreas Temáticas del ICA 2021-Virtual y, en acuerdo con los mismos, la propuesta de designación de los Tutores Docentes de cada Área Temática, por cada cincuenta alumnos pre-inscriptos, para ser designados.

Asimismo, la migración a la virtualización de los contenidos de Introducción a las Ciencias Agropecuarias (ICA) será coordinada por la Secretaría de Asuntos Académicos conjuntamente con los Coordinadores de cada Área Temática y el apoyo de la Comisión Asesora Virtual de la FCA designada mediante RD N° 161/2020.

Aquí el texto completo de la resolución Referencia: "Dictado del ICA 2021-VIRTUAL"

