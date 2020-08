Nuevos respiradores para el Hospital de Clínicas de la UNC

El decano de Ciencias Médicas, Rogelio Pizzi, recibió el equipamiento que le entregó este viernes el titular de la cartera sanitaria Diego Cardozo.

Ambos funcionarios coincidieron en el fortalecimiento de la salud pública para enfrentar las contingencias de la pandemia del coronavirus.

El Hospital Nacional de Clínicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) sumó así cinco nuevos respiradores con sus respectivos monitores multiparamétricos.

El decano de Ciencias Médicas, Rogelio Pizzi, y el ministro de Salud de la provincia de Córdoba, Diego Cardozo, participaron del acto de entrega del equipamiento en la explanada de la Guardia Central del Clínicas, junto a Alberto Pons, director del hospital universitario, y Daina Villegas, titular de la Dirección General de Infraestructura del Gobierno provincial.

Se trata de equipos que aumentarán la capacidad de respuesta a los casos críticos de la enfermedad provocada por el coronavirus, tanto para adultos como para niños. Vale señalar que el Clínicas es una entidad de referencia en el marco de esta pandemia.

En declaraciones a Canal U el Decano Pizzi, tras agradecer al ministro Cardozo, reflexionó: “Es muy importante la colaboración interinstitucional para enfrentar no sólo las contingencias de esta pandemia, sino también para aportar una mirada académica en el contexto general de las políticas sanitarias”. Además remarcó que "en este momento no hay ninguna ningún enfermo de los 6 que fueron constatados y se dieron de alta luego del hisopado. Todo el personal también, no hubo contagiados y ya todo está limpio en el hospital de clínicas. Todo esto viene a reforzar las camas que ya hay en la provincia."

A su turno, Cardozo valoró la alianza estratégica entre el Gobierno provincial con la Universidad Nacional de Córdoba y los hospitales universitarios, en particular, para hacer frente a la emergencia sanitaria. También recordó su paso por las aulas del Clínicas como estudiante de Medicina y también como docente de Ciencias Médicas.

Los funcionarios remarcaron que "los contagios se están incrementando y que ahora hay como un segundo anillo sobre lo que se está trabajando en contactos directos entre familiares y entre amigos para junto al COE ir más allá, sobre un segundo anillo de contactos

Posteriormente, Pizzi invitó al ministro a recorrer dos nuevos módulos, la nueva Unidad Coronaria y la futura unidad destinada a trasplantes.

