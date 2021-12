Investigaciones sobre infancias realizadas en la UNC llegan al TEDxCórdoba 2021

En noviembre de este año se realizó en Córdoba la 11° edición del evento TEDxCórdoba.

Entre los/as oradores/as que participaron, la UNC se hizo presente a través de las contribuciones de la Dra. Débora Imhoff, docente de esta casa de estudios e investigadora CONICET del Instituto de Investigaciones Psicológicas (unidad ejecutora de doble dependencia UNC-CONICET), quien compartió resultados de las investigaciones psico-sociales que vienen realizando desde dicho instituto con niños y niñas.

Su charla, titulada “Las infancias incomodan”, versa sobre los procesos mediante los cuales los niños y niñas van comenzando a entender el mundo social, y cómo las preguntas que les realizan a los/as adultos/as juegan un rol fundamental en ese proceso. Según la investigadora, el desarrollo del pensamiento social en la infancia es complejo, y los adultos y adultas que acompañan a los/as niños/as en su crecimiento (sus padres, madres, abuelos/as, educadores/as) mediatizan ese acceso al conocimiento. Así, cuando los niños y niñas intentan comprender fenómenos sociales complejos, como la desigualdad, la pobreza, la injusticia, los femicidios, los prejuicios, comienzan a hacer preguntas incómodas, difíciles de responder.

En su charla, Imhoff recupera algunas de esas preguntas: “¿Por qué hay personas ricas y personas pobres? ¿Por qué la mataron a esa mujer? ¿Quién es Tehuel y por qué no aparece? ¿Los jueces son siempre justos?”, son algunas de las preguntas que la investigadora ha sistematizado a lo largo de sus investigaciones y de su relación con los niños y niñas que forman parte de su vida.

Para Imhoff, con cada una de esas preguntas surgen situaciones que posibilitan un proceso de aprendizaje tanto para niños/as como para adultos/as: “Esas preguntas permiten a los niños y niñas entender algunos procesos sociales de mucha abstracción y dificultad. Las respuestas que les damos pueden invitar a una mirada compleja sobre esos fenómenos, o colaborar en la reproducción acrítica si nos limitamos a dar respuestas encorsetadas, simplistas, o cargadas de estereotipos y prejuicios. Pensar las respuestas que damos y abrir un canal de diálogo y debate con las infancias, colabora en su desarrollo integral, potencia el pensamiento crítico y permite arribar a miradas más complejas sobre el mundo social. Pero también subrayo que esa pregunta es una ocasión para que nosotros/as como adultos/as aprendamos algo. Si doy una respuesta automática, no me estoy poniendo en el lugar de aprendiz. Si pienso esa respuesta, la debato con ese niño o niña, estoy habilitando la posibilidad de pensar respuestas más creativas y complejas y, por qué no, de articular una crítica al status quo, a las formas en las cuales funciona el mundo en la actualidad”.

En la Charla TED Imhoff comparte resultados de sus investigaciones sobre el adultocentrismo, sobre el desarrollo psico-social de niños y niñas, y también en torno a la evaluación de dispositivos de educación ciudadana que situados desde el paradigma del protagonismo infantil han reportado un efecto positivo y significativo sobre el proceso de socialización de niños y niñas, y sobre su desarrollo integral.