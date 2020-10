La inscripción a la renovación del beneficio del Jardín Deodoro para el ciclo lectivo 2021 de estudiantes que hayan sido beneficiarios/as durante el 2020, tendrá lugar hasta el viernes 16 de octubre del año 2020, a las 23.59 horas (sin excepción).

En la actualidad, según la información provista por la UNC, un 80% de los estudiantes ya cumplen con los requisitos.

Si bien falta tiempo para que se cumpla el periodo lectivo y siempre hay lugar para la escucha de cada situación. No se trata de un proceso de selección frío, sino de un diálogo, explican desde la Casa de Trejo.

La importancia que los estudiantes le dan al jardín de la UNC es notable. Por ello, un grupo de madres presentó este mes un pedido a las autoridades de la SAE.

“Necesitamos que se flexibilicen las condiciones de inscripción. Cada situación de madres y padres estudiantes es distinta y cada uno trata de afrontar las dificultades académicas y parentales lo mejor posible”, explicaron.

En concreto, solicitaron a través de una nota un cambio en la condición para la reinscripción. “Queremos que sea la regularidad de dos materias. La regla vigente nos exige la aprobación de dos finales en el transcurso de un año”, explicaron integrantes del grupo peticionante.

Al respecto, desde la Secretaria de Asuntos Estudiantiles explicaron que la pauta a la que hace referencia el grupo de madres es indicativa y flexible.

La regla deja abierta varias posibilidades. Las madres van a tener una entrevista con las trabajadoras sociales y allí se va a analizar cada situación. Siempre se va a preservar la continuidad del niño en su medio educativo, detalleron.

También aclaran que se realiza un seguimiento a los estudiantes universitarios antes de definir la continuidad de los niños en el jardín.

Ante cualquier problema que hayan tenido los estudiantes hay un equipo que contempla la situación. Esto hace que la regla sea bastante flexible. Una vez que el niño entra en su proceso de escolaridad es importante que no lo interrumpa, remarcaron.

El trámite de inscripción se realizará de manera virtual, y los/as interesados/as deberán completar el formulario y adjuntar la documentación solicitada.

El proceso de evaluación y selección de estudiantes beneficiarias/os estará a cargo de profesionales del Área del Jardín Deodoro de la Dirección de Inclusión Social de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la UNC.

Al finalizar el formulario de «Solicitud de inscripción 2021», podrán acceder al turnero online para solicitar una entrevista virtual con la profesional del equipo del Área del Jardín Deodoro, y así culminar con el trámite de inscripción.

IMPORTANTE: En caso de no poder asistir a la entrevista virtual pactada (por una razón de fuerza mayor), deberás solicitar su reprogramación en alguno de los días y horarios que se encuentren disponibles. Podrás reprogramas la entrevista al momento de responder el mail de confirmación del turno (no podrás CANCELARLO, sino solo REPROGRAMARLO).

Para la completar el formulario de inscripción es necesario tener abierta tu sesión de G Suite en tu Usuario UNC (xxxxx@mi.unc.edu.ar). En el caso de no estar registrada/o puedes hacerlo desde aquí.

Instrucciones:

1. Inicia sesión en tu Usuario UNC.

2. En Mis Aplicaciones abrir G Suite o Correo UNC.

3. Completa el formulario para la inscripción (debes adjuntar la documentación en el mismo formulario de Google).

¡Importante! La inscripción deberá ser realizada desde tu cuenta dominio @mi.unc.edu.ar. Al momento de completar la solicitud, debes tener cerrados correos electrónicos de otros dominios (más información al pie de la publicación).

El sistema permite que cada persona sólo pueda completar el formulario UNA SOLA VEZ, por lo que se sugiere tener toda la información y documentación disponible al momento de la inscripción.

Los archivos adjuntos deberán ser subidos en formato imagen y/o pdf.

Documentación necesaria:

La documentación requerida (académica y socio-económica) sólo será recibida en formato imagen y/o PDF, adjuntada al formulario. NO se recibirá documentación fuera de esas condiciones. En caso de tener dudas sobre la documentación a cargar, pueden consultarnos vía mail, antes de iniciar la carga en el formulario.

1. Foto/ escaneo del DNI frente y reverso, del/la estudiante postulante.

2. Foto/ escaneo del DNI frente y reverso de hija/o/s y/o niña/o/s a cargo del/ de la aspirante a ingresar en el Jardín Deodoro.

3. En caso de estudiantes embarazadas en el séptimo mes de embarazo, foto del certificado original de gestación y fecha estimada de parto.

4. Documentación vinculada a la situación académica del/ de la estudiante postulante:

Estudiante de grado:

– Historia académica completa (se obtiene en el sistema Guaraní).

– Inscripción a cursada o agenda de clases año 2020.

Estudiantes de Pre-grado:

– Certificado de alumno regular.

5. Comprobantes de ingresos económicos del grupo familiar conviviente, que trabajen o perciban ingresos de algún tipo:

– Trabajos en relación de dependencia: último recibo de sueldo. Cuando el recibo de haberes sea quincenal, se deberá presentar un mes completo (dos quincenas). En caso de que no figuren las asignaciones familiares en el recibo de sueldo, se deberá agregar tickets y/o comprobantes de pago de las mismas.

– Trabajos independientes formales: Monotributistas: Comprobante de la categoría en la cual se encuentran inscriptos/as. Autónomos: Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias.

– Trabajos independientes no formales: en virtud de las medidas adoptadas por la pandemia, no se solicita en esta oportunidad la Declaración Jurada; los datos declarados en el formulario de la postulación serán considerados con valor de Declaración Jurada. Sí es necesario declarar el tipo de trabajo y la remuneración mensual aproximada (no es necesario explicitar lugar de trabajo).

– Jubilados o pensionados: último recibo de haber.

– Planes sociales/Programas (de capacitación y/o empleo, asignación universal por hijo, becas, otros): ticket bancario extraído por cajero automático desde la opción “Últimos Movimientos”. No tiene validez el ticket “Consulta de saldos” o “Comprobante de extracción”.

– En el caso de cuotas alimentarias: comprobante por el monto percibido o comprobante por pago mensual en concepto de Responsabilidad Parental (ticket “Últimos movimientos” de cajero automático donde conste el monto depositado o percibido o recibo de sueldo donde conste el descuento realizado en ese concepto).

– En caso de recibir ayuda de familiares o algún otro ingreso, siempre que fuere mensual y que no se corresponda con alguna de las opciones anteriores, se deberá declarar como ingreso familiar aclarando el concepto y el monto.

– Gastos médicos por tratamiento de enfermedad crónica.

– Certificación negativa de Anses de todos/as los/as integrantes del grupo familiar mayores de 18 años, incluido/a el/la solicitante (se obtiene en Anses). En caso de no poder generarla, realizar una captura de pantalla (utilizando el botón derecho del mouse) que registre la información que otorga el sistema.

– Recibo de alquiler, expensas y/o de hipoteca en los casos que existiera esta condición de la vivienda (de la familia de origen, del estudiante o ambas).

– Servicio y/o un impuesto del domicilio actual de residencia (no es necesario que esté a nombre del aspirante a la beca, solo que la dirección postal se corresponda con la declarada).

> Formulario de inscripción aquí

Por consultas comunicarse a jardindeodoro@estudiantiles.unc.edu.ar

Más información sobre el uso del usuario @mi.unc.edu.ar para completar el formulario de inscripción:

En caso de que siga solicitando el permiso para completar el formulario, te recomendamos seguir los siguientes pasos:

1- Cierra las sesiones de los e-mail personales que puedas tener abiertos.

2- Ingresa a mi.unc.edu.ar e inicia tu sesión de correo, colocando tu Usuario @mi.unc.edu.ar y la contraseña.

3- Selecciona la pestaña “Mis aplicaciones”, e ingresa a la sección “Google Suite” (IR A LA APLICACIÓN).

4- Una vez que hayas cumplido con estos pasos (y no tengas las sesiones de otros e-mails personales abiertos), deberás ingresar al link del formulario de inscripción.

TUTORIALES: Documentación

Ante cualquier duda, consulta el siguiente video instructivo

Todos los días por Canal 10 te informamos desde Canal U con el equipo de Data Universitaria: Mónica Reviglio y Sergio Antoniazzi.

Seguinos también en: WEB: https://www.cba24n.com.ar FACEBOOK: https://www.facebook.com/Canal.10.SRT/ TWITTER: https://www.twitter.com/canal10cba INSTAGRAM: https://www.instagram.com/canal10cba