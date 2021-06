La UNC no acepta presiones respecto de la presencialidad

La polémica surgida por la modalidad de cursado en ámbitos de la Universidad Nacional de Córdoba, particularmente en la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, uno de los dos establecimientos preuniversitarios que forman parte de la Casa de Trejo, se reavivó en las últimas semanas tras el regreso del dictado de clases presenciales a los estudiantes de nivel secundario, un mes y medio más tarde que establecimientos provinciales de nivel medio.

La modalidad combinada de tres burbujas que asisten de manera presencial en distintas semanas, alternando con semanas de completa virtualidad, un 17 por ciento de las clases de cada estudiante presenciales, 1 clase presencial por cada 5 clases virtuales, no difiere mucho de las aplicadas en otras escuelas secundarias pública y privadas.

Se conoció también que Docentes del Belgrano firmaron un apoyo a la presencialidad con lo que se sumaron voces a favor pero también en contra de la presencialidad en las aulas.

Asimismo, unos 400 padres suscribieron una nota de queja al Consejo Superior y denunciaron que las horas de clase han sido reducidas, mientras que otros padres afirman que “la propuesta de retorno a la presencialidad tal como está siendo formulada en la Ciudad de Buenos Aires y en buena parte del país es ambigua, imprecisa y temeraria, y resulta de una visión idealizada del regreso a las escuelas que soslaya y desconoce las graves repercusiones psíquicas y emocionales que puede implicar para los niños, niñas y adolescentes”.

Finalmente, un grupo de docentes envió una nota a la directora Andrea Marinelli, donde expresaron su apoyo para “sostener el dictado de clases presenciales, de comprometernos en el cuidados propio y de nuestros/as estudiantes y de educar en la responsabilidad”.

La respuesta de la UNC

Ante este grado de confusión generalizada, en Canal U fuimos a buscar la opinión del Rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Dr. Hugo Juri, quien nos señaló que “en nuestra comunidad universitaria tenemos cerca de 200.000 personas, somos como una ciudad grande, con la diferencia de que en las grandes ciudades no todos los habitantes se ven movilizados al mismo tiempo, en cambio cuando nosotros tomamos una decisión estamos hablando de movilizar una ciudad del tamaño de Río IV. Además nuestras decisiones tienen que obviamente estar distribuidas, por facultades, en las cuestiones presenciales y/o virtuales, y los colegios preuniversitarios también son como unidades académicas por lo que lo que hacemos todas las universidades nacionales, que somos nacionales y por la Constitución tenemos autonomía y nos fijamos en la gente sin incumplir las leyes y tenemos expertos también que nos dicen cómo cumplir con las leyes y además el COE que está haciendo un trabajo extraordinario y la Provincia también.”

Respecto de los establecimientos preuniversitarios de la UNC, Juri señaló que “en los colegios secundarios nuestros respondemos a las indicaciones del COE y también a las recomendaciones nacionales, pero la cuestión académica es una cuestión que se decide con la autonomía universitaria de la cual me hago responsable como Rector de la Universidad Nacional de Córdoba, y no es que yo decido, tengo mis equipos técnicos y decidimos”, y agregó que “el compromiso que asumimos desde el año pasado cuando fuimos los primeros en entrar en una mixtura entre presencialidad y virtualidad de acuerdo a las circunstancias que se vayan dando y creemos que ha sido el 2020 absolutamente exitoso”, dijo luego de dar una serie de ejemplos al respecto.

El Rector de la UNC remarcó que tanto profesionales, como docentes y estudiantes estuvieron, por ejemplo, teniendo actividades presenciales en el Hospital Nacional de Clínicas y no habían sido vacunados aún, entonces expresó que nadie dijo “si yo no estoy vacunado no trabajo, no es eso” dijo Juri quien explicó que “tampoco es que las tendencias políticas o sociales nos vayan a dictar cómo vamos a cumplir con nuestra obligaciones de una universidad autónoma en la parte educativa, para nosotros lo fundamental en este momento es la salud y la educación, no quiere decir que el trabajo y todo lo demás no lo sean.”

El rol de las universidades

Hugo Juri remarcó algunas investigaciones importantes en materia de Covid 19 y la eficacia de las vacunas, la disposición de espacios en la UNC para vacunatorios, y otras situaciones que demuestran el compromiso de la casa de altos estudios cordobesa en acompañar con responsabilidad esta situación de pandemia.

El Rector dijo más adelante que “las universidades nacionales hemos decidido concentrarnos en lo nuestro, y como la mayoría tenemos canas y hace muchos años que estamos en estas cosas, a nosotros no nos presiona nadie. Lo hacemos con el conocimiento y la capacidad técnica que tenemos, y cumpliendo con las leyes, por lo que van a tener clases como es desde el año pasado que serán híbridas: presencial y virtual, en este inestable equilibrio, porque además estamos jugando con cosas que nadie conoce cómo sigue al día siguiente y lo cambiaremos todas las veces que lo tengamos que cambiar, pero tomando las decisiones técnicas entre nosotros y siempre corriendo riesgos de equivocarnos.”

Por último Juri hizo mención a algunos reclamos que surgieron sobre las acciones de las universidades en pandemia, a lo que el Rector respondió que “acaba de salir un documento extraordinario sobre lo que ha hecho cada una de las universidades públicas en todo el año y vamos a hacer una reunión en Córdoba para explicarles a los que no sepan.”

El mensaje a los padres y a cada estudiante

El Rector de la UNC dijo, respecto a la polémica planteada en torno a la disyuntiva entre virtualidad y presencialidad en ámbitos de la UNC, particularmente en colegios preuniversitarios como el Manuel Belgrano que “en los medios de comunicación hay un ida y vuelta que no es sólo información sino opinión, entonces se mezclan las opiniones y pasa como en Estados Unidos que si era de Trump no usaban barbijo y si eran de Biden usaban barbijo, una cosa que me parece absolutamente ridícula, mezclar las cosas con un virus que hasta ahora nos viene ganando la batalla, por lo que tenemos que juntarnos a resolver esta situación. A los padres les digo lo que venimos diciendo y los estudiantes aquí lo saben, que estamos haciendo el máximo esfuerzo para darles la mejor educación posible y se la vamos a seguir dando y lo que hayan perdido se va a recuperar, si seguimos como vamos y vamos bastante bien, y si no aparecen nuevas variantes para las cuales no sirvan las vacunas, pero siempre buscando adquirir una nueva normalidad hacia fin de año con el resto del mundo ojalá que también, y los conocimientos que se haya perdido tenemos que hacer un esfuerzo enorme para recuperarlos. Y que tengan la absoluta certeza de que no nos vamos a dejar influir, que no quiere decir presionar, porque no nos presionan, a mí no me presionan, ni me influyen disputas gremiales o antigremiales, políticas o antipolíticas, universitarias o antiuniversitarias.”

“Que se queden tranquilos que las decisiones que tomemos van a ser lo más equilibradas posibles”, concluyó el Rector.