La UNC presentó la mayor supercomputadora de Argentina

En el Data Center de la Ciudad Universitaria, se presentó la Supercomputadora Serafín que tiene una capacidad pico de 156 billones de operaciones con números decimales por segundo.

Será utilizada para proyectos en astronomía, química, biotecnología, ciencias sociales, estadística, física e ingeniería, entre otros campos.

Representa un refuerzo para las investigaciones sobre COVID-19 que vienen realizando simulaciones en los clúster de la UNC.

Fue adquirida en el marco del Programa de Adquisición de Grandes Equipamientos que impulsa la Secretaría de Ciencia y Tecnología de esta universidad, e implicó una inversión de 371 mil dólares.

Con el arribo de “Serafín” –el nombre con el cual fue bautizada la nueva supercomputadora–, la Universidad Nacional de Córdoba se posiciona como la institución científico-educativa con mayor potencia de cálculo destinado a la investigación de todo el país.

El nuevo equipamiento tiene una performance de 156 teraflops pico y se sumará a otros clúster con similar tecnología (CPU) que ya operan el Centro de Cómputo de Alto Desempeño (CCAD) de esta universidad: Mendieta (~ 9 teraflops pico), Mulatona (~6 teraflops pico) y Eulogia (~ 56 teraflops pico).

Este equipamiento puede producir operaciones en varios campos, desde nanotecnología hasta ondas gravitacionales, son datos que pueden ser procesados por un equipo que pesa cerca de 800 kilogramos.

Desde el martes 9 de febrero, Serafín está en la UNC y su instalación comenzó con tareas de reacondicionamiento en el Data Center de la UNC junto a una serie de pruebas, para que esté operativa.

En la mañana de este miércoles 04 de Agosto se concretó la ceremonia de presentación de Serafín en el Edificio del Campus virtual de la UNC donde estuvieron presentes autoridades y funcionarios de la universidad, decanales, el intendente de la Ciudad de Córdoba e importantes referentes de la industria y la academia relacionados con el mundo de la computación.

Asimismo, fueron varias las personalidades que se sumaron al acto vía zoom y dejaron sus mensajes de apoyo y beneplácito por la nueva adquisición de la UNC.

Sobre la nueva incorporación, Oscar Reula, director del CCAD, explicó a Canal U que “si bien la supercomputadora más grande de Argentina pertenece al Servicio Meteorológico Nacional, esa está dedicada a un fin específico: las simulaciones relativas al pronóstico climático. Con la llegada de Serafín, sin embargo, el CCAD se ubicará como el centro con mayor poder de cálculo del país abierto a la comunidad científico-tecnológica y a las empresas”.

Respecto al acceso a estas facilidades, Reula subraya que “el CCAD posee una política abierta, en el sentido de permite a científicos y científicas de todas las provincias e incluso de países limítrofes utilizar la capacidad de cómputo instalada en la UNC”.

“Hoy en día no se puede hacer ciencia en casi ningún campo si no se usan las supercomputadoras, son una herramienta fundamental. Para que nuestra ciencia y tecnología no se atrasen, decidimos que las usen todo lo que puedan”, sintetiza.

En cuanto a la interacción con el sector productivo, Reula apunta que el CCAD está abierto a colaborar con las empresas. Reconoce que para muchas firmas resulta más simple contratar ese tipo de servicios en la nube, pero explica que estratégicamente para el país es preferible impulsar el aprovechamiento de las capacidades locales.

En esa línea, señala el convenio acordado con la Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” (FAdeA) para simular partes de los nuevos proyectos en el campo de la aviación.

El abanico de proyectos que aprovechará la capacidad de Serafín resulta insondable, tanto como la variedad de campos disciplinares que se benefician en el uso de estas tecnologías.

Entre otros, Serafín permitirá además realizar simulaciones en física de los materiales, el desarrollo de nanotecnología para energías alternativas, el estudio de las ondas gravitacionales, el desarrollo de biosensores, de compuestos de interés farmacológico y de sistemas antimicrobianos para tratar patologías infecciosas.

También se podrá aplicar para el aprendizaje automático, el big-data aplicado a redes sociales, el estudio de dinámicas a gran escala del universo y la evolución de las galaxias, así como para la estimación de modelos de datos de panel en economía y la construcción de indicadores compuestos para evaluar el desempeño económico y financiero.

Sobre la interacción con el sector socio-productivo, Mariscal subraya que la postulación al PAGE tuvo el aval de varias empresas, que manifestaron su interés en poder usar esos servicios.

A su turno, el Intendente de la Ciudad de Córdoba, Martín Llaryora, señaló a Canal U la importancia de lo que definió como un hito para todos los cordobeses esta realización y “nos posiciona a la ciudad entre lo más prestigioso de la transferencia del conocimiento y la ciencia en todo el mundo. Estoy orgulloso de acompañar a la Universidad Nacional de Córdoba este día y estamos trabajando en conjunto con muchos convenios para potenciar nuestro trabajo en conjunto. La máxima institución que tiene Córdoba es la unniversidad”.

Por su parte, el Rector de la UNC, Hugo Juri, remarcó a Canal U que “esto no se da por casualidad sino por un trabajo de décadas en la formación de recursos humanos en estos temas. Además el intendente se comprometió en este acto a hacer una enorme inversión junto a la universidad por la gran posibilidad de expansión de este mismo proyecto".