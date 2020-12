El Consejo Superior se reunió de manera remota para votar el rechazo a la distinción a los ex funcionarios de la dictadura, José Palazzo y Edmundo Barbará, que habían sido propuestos como profesores eméritos por la facultad de Derecho.

La sesión fue presidida por el vicerrector Ramón Pedro Yanzi Ferreira, que votó en contra de la designación de Barbará y Palazzo, pese a que en su momento los había propuesto para la distinción.

Los días previos a esta sesión hubo múltiples repudios emitidos por facultades y organismos de Derechos Humanos en contra de la distinción a los ex funcionarios del Terrorismo de Estado.

Tal fue el caso de la Facultad de Artes, donde el lunes 14, adhirió al comunicado de la Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba frente a la propuesta de designar como profesores eméritos Palazzo y Barbará.

Ambos candidatos cuentan con una reconocida trayectoria como funcionarios públicos durante la última dictadura cívico-militar, desempeñándose en puestos claves de la gestión pública en manos del régimen de facto, lo cual pone de manifiesto la cercanía y apoyo con ese régimen.

También desde la Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba señalaron su preocupación frente a aquella posibilidad para distinguir a ambos docentes postulados por la Facultad de Derecho de la UNC, en la cual se desempeñan.

Fundamentaron su desacuerdo en que ambos candidatos a la condición de Profesor Emérito cuentan con una reconocida trayectoria como funcionarios públicos durante la última dictadura cívico-militar, desempeñándose en puestos claves de la gestión pública en manos del régimen de facto, lo cual pone de manifiesto la cercanía y apoyo con ese régimen.

Desde los organismos comprometidos en la defensa y promoción de los derechos humanos, así como en la construcción de una convivencia basada en valores democráticos, reconocen a la Universidad Nacional de Córdoba como una institución clave en dichos procesos, por lo que vieron con preocupación que otorgue la distinción a estas dos personas, calificándolo como un gesto que atenta contra el compromiso democrático de dicha institución debilitando así la democracia que tanto nos ha costado recuperar y sostener en estas casi tres décadas.

Este martes 15 de diciembre la Universidad Nacional de Córdoba rechazada la designación como profesores eméritos de los abogados Jorge Edmundo Barbará y José Luis Palazzo, ambos colaboradores de la última dictadura cívico, militar clerical.

El pedido de distinción de Barbará fue rechazada por 34 votos y se registraron tres abstenciones. Mientras que la designación de Palazzo fue rechazada por 35 votos y se registraron cuatro abstenciones.

José Luis Palazzo, uno de los abogados propuestos para profesor emérito fue definido por el genocida Luciano Benjamín Menéndez como un "luchador frontal". De puño y letra, “el Cachorro” escribió: “Conozco al Dr. Palazzo desde hace muchos años por ser sobrino de una tía política mía. Tenemos pues parientes comunes y además lo he tratado permanentemente. No sólo el Dr. Palazzo no tiene simpatías ideológicas izquierdistas, sino que ha sido un luchador frontal contra los elementos comunistas que en su oportunidad infestaron nuestra provincia, en particular la Empresa Provincial de Energía. Allí en EPEC actuó y desplazó a los seguidores nada menos que de Tosco”. Sobre Palazzo, existen pruebas de su cercana relación con el represor, juzgado y condenado en reiteradas oportunidades por crímenes de lesa humanidad, fue el mismo Luciano Benjamín Menéndez, quien reconociera en una carta las virtudes de Palazzo para “contener a las fuerzas izquierdistas” durante su paso como Director de Personal en la Empresa Provincial de Energía Eléctrica.

En cuanto a Jorge Edmundo Barbará, fue subsecretario y secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba desde el 8 de mayo de 1981 hasta el 10 de diciembre de 1983. También existe una “Carta Abierta dirigida al Embajador de Estados Unidos fijando posición en relación al momento político que se estaba sufriendo”, aunque negó haberla firmado. Sin embargo, tras la polémica desatada, se bajó de la postulación a profesor emérito.

