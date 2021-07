La UNC y el regreso a la presencialidad

En la Universidad Nacional de Córdoba ya se preparan para un eventual regreso a la presencialidad, en el retorno a las clases en este segundo semestre de 2021. En el marco de la pandemia de coronavirus, cuya espiral de contagios si bien no ha cesado, se ha amesetado en parte, se abre las posibilidades de imaginar un regreso a las clases presenciales o al menos a un sistema mixto entre la virtualidad y la presencialidad.

Respecto de las modalidades, el rector de la UNC Hugo Juri describió la situación, en declaraciones a Canal U, al señalar sobre el sistema mixto de dictado de clases que “ya se estuvo haciendo en el primer semestre y se suspendió cuando vino la segunda ola como se suspendieron también las actividades en la provincia de Córdoba. Cada distrito va adecuando y a eso nos vamos a tener que acostumbrar hasta que decaiga realmente esto, lo estamos viendo en Europa, abren y si es necesario vuelven a cerrar. Hoy estamos viendo la triplicación de casos en España, Francia e Italia, por lo que las medidas se van tomando de acuerdo a las circunstancias.”

Cómo estamos en la UNC

“Nosotros físicamente, quiero decir estructuralmente, hemos hecho inversiones muy importantes y trabajo sobre todo en el verano pasado, para tener todo adecuado para la presencialidad de las cuestiones, de los prácticos necesarios que tiene que hacer mucha gente para recibirse”, explicó el rector al referirse a las cuestiones edilicias que se hicieron en la UNC para prepararse para la presencialidad.

“También se trabajó en acordar con otras universidades para nuestros jóvenes que viven en otras provincias para hacer las prácticas en ese lugar donde no pueden cruzar ni los límites provinciales, lo que deja abierta la puerta para que en el futuro todas las universidades públicas trabajen como una sola universidad y que los que puedan elegir sean los estudiantes”, remarcó Juri quien ejemplificó lo dicho al señalar que “el caso en particular de agropecuarias que lo acordaron en un rato con el rector y los dos decanos y luego se sumaron todas las agropecuarias del país y los estudiantes van a optar en qué universidad hacen qué materia o qué tramo de la materia, porque con la diversidad geográfica que hay, la misma materia no es lo mismo en Jujuy, Misiones, Córdoba o la Patagonia. Así los estudiantes pueden tener muchas más opciones y sobre todo para llegar a muchísima más gente que es la que va a necesitar, sin hacer las carreras largas, los conocimientos para ir sosteniéndose en sus trabajos.”

En cada facultad

En esta segunda mitad del año, habrá mayor cantidad de clases presenciales en la Casa de Trejo luego de tres semestres de virtualidad casi permanente.

Las actividades prácticas serán prioridad para lo presencial, con burbujas, mientras que los teóricos continuarán de manera virtual.

La implementación de un sistema educativo con bimodalidad depende de cada facultad.

Asimismo, y de acuerdo a un relevamiento propio, las unidades académicas de la UNC, en mayor o menor medida y teniendo en cuenta sus especificidades y materias prácticas, están concretando inversiones para garantizar ambientes más saludables para las clases prácticas, han adecuado sus instalaciones y recorridos edilicios de acuerdo a los protocolos vigentes y están preparando todo para garantizar las medidas sanitarias correspondientes en el momento que las autoridades nacionales y provinciales determinen el regreso a las aulas, lo que podría ocurrir a partir de Agosto de este 2021.

Sólo por mencionar algunos casos puntuales, Odontología regresó a las prácticas, Ciencias Médicas en el Hospital de Clínicas hace lo propio, Ciencias Químicas organizó sus prácticas presenciales, Arquitectura diseño un eficiente recorrido por sus instalaciones, Ciencias Exactas y Agropecuarias suscribieron convenios con otras universidades para que cada estudiante que viva lejos pueda avanzar en su carrera en su lugar de origen, Ciencias Económicas inauguró nuevas oficinas, Famaf se ocupó de la adquisición de equipos para medir y por ende garantizar las condiciones de ventilación de aulas en esa facultad y toda la UNC, mientras que el resto de las unidades académicas siguen trabajando de manera virtual a la espera del eventual regreso a las aulas.