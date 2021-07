La UNC y la Municipalidad juntas por la salud integral

Desde la Universidad Nacional de Córdoba lanzaron una propuesta muy interesante invitando a quienes tengan un árbol frutal en su casa, para formar parte de la red de vecinos y vecinas, para intercambiar frutas con asesoría nutricional, recetas para compartir y asistencia para la cosecha.

En el marco de un importante trabajo articulado entre el Programa Salud Integral de Extensión UNC, la Dirección de Parques Educativos de la Municipalidad de Córdoba y la Facultad de Ciencias Médicas (UNC), invitan a participar de la campaña "Alimentos para siempre: Frutales Comunitarios".

Además, quienes participen tendrán la oportunidad de colaborar con comedores y merenderos de la zona en donde vivís, brindando la posibilidad de acceso a alimentos frescos, disponibles, convenientes y deseables, contribuyendo a la seguridad alimentaria nutricional en el marco de la soberanía alimentaria como derechos de las personas.

Para sumarse, pueden completar el siguiente formulario con sus datos, para que luego se los contacte.

El equipo de Canal U realizó la cobertura de una jornada de cosecha y en la oportunidad tuvimos la posibilidad de dialogar con protagonistas de la campaña.

El Programa de Salud Integral de la Secretaría de Extensión Universitaria fortalece el Derecho a la Salud de la comunidad siendo protagonistas los y las estudiantes universitarios.

La presencia de la universidad en el territorio es una oportunidad para el encuentro de distintos sectores y ámbitos de trabajo que tienen objetivos similares. La participación de actores e instituciones pertenecientes a Escuelas Públicas de la ciudad de Córdoba, al Ministerio de Educación de la provincia y ONGs por ejemplo, posibilitan un accionar integrado orientado al fortalecimiento de redes entre la UNC y la sociedad.

La coordinadora del programa, Susana Nair Penko, le explicó a Canal U que “este trabajo articulado viene desde el año pasado, particularmente en el Parque Norte, en la promoción de comedores saludables donde venimos vinculándonos con referentes de comedores comunitarios promoviendo el acceso al derecho a una alimentación adecuada, a la salud, al cuidado del medio ambiente, y en este marco se viene desarrollando un diagnóstico donde una de las cuestiones que observamos es que por lo general en los comedores no se cuenta o no es fácil acceder a alimentos frescos como son las frutas y las verduras por una lado y por otro lado también pudimos observar que muchos vecinos y vecinas cuentan con árboles frutales y que no pueden aprovechar esas frutas porque o no llegan a la copa de los árboles o no saben cómo aprovechar tanta cantidad. La propuesta es poder hacer esta red entre vecinos y vecinas y comedores, y poder ser el vínculo desde el cual podamos cosechar estas frutas y a su vez hacer un intercambio con las familias que tienen los árboles frutales a través de compartir recetas, experiencias y también brindarle a los comedores aledaños estas frutas para que a su vez se las puedan brindar a la gente que se acerca a retirar su porción de comida.”

Para más información, quienes quieran anotarse en este programa de la Secretaría de Extensión de la UNC deberán escribir a: programasaludintegral@extension.unc.edu.ar

La participación del estudiantado

Desde el programa Salud Integral de Extensión UNC, se convocó a estudiantes interesados/as en formar parte del proyecto Estación Salud Integral, desde el cual se trabaja junto a la comunidad en la promoción de salud y cuidado del medioambiente a partir de distintas estrategias y acciones adaptadas al nuevo contexto.

Requisitos:

- Ser estudiante de la UNC. Prioridad a estudiantes de las carreras pertenecientes a Facultad de Cs Médicas, Facultad de Artes, Facultad de Cs de la Comunicación, Facultad de Psicología, Facultad de Odontología, Facultad de Cs Sociales, Facultad de Cs Económicas, Facultad de Derecho, Facultad de Agronomía.

- Disponibilidad para participar de manera presencial en días y horarios rotativos durante la mañana.

El rol de la Municipalidad

Celeste García, Subdirectora del Parque Educativo Norte, le comentó a Canal U que “la Municipalidad de Córdoba, tiene el rol de acompañar estas iniciativas que tenemos en conjunto trabajándolas con la Universidad Nacional de Córdoba y con los vecinos activos en territorio, siempre mirando hacia la alimentación saludable, que es un derecho que debemos garantizar como municipio. Al principio nosotros estábamos asistiendo a los distintos merenderos y comedores de la zona por lo que acompañamos en sus espacios y muchas veces también, con los propios colectivos de la institución los llevamos hacia la UN, para que puedan también conocer otras realidades y otro contexto que es muy importante y se puedan ir nutriendo de nuevos conocimientos y experiencias y que después las traigan acá para seguir trabajando con su comunidad.”

Respecto de el Parque Educativo Norte y su relación con el barrio, la Subdirectora señaló que “es importante el sentido de pertenencia, algo que venimos construyendo, desde el primer momento que asumimos la gestión, costó muchísimo porque era un espacio muy rechazado por los vecinos hasta que le fuimos encontrado la vuelta, y ellos le encontraron la vuelta de cómo una institución municipal los iba a acompañando, entonces desde acá acompañamos con la alimentación saludable, y ahora un hecho histórico que es el traer el agua a los vecinos, en el Parque Educativo y los vecinos frentistas de esta manzana van a tener agua corriente, con lo que empezar a garantizar esos derechos hace que ellos empiecen a respetar una institución en su territorio.”

Estudiantes voluntarios

Gagriel Bollinger, estudiante de la Escuela de Nutrición de la UNC, uno de los voluntarios que se sumaron al programa le contó a Canal U que “estuvimos participando y organizando todo lo que es la organización de la campaña, la cual consta de tres momentos: el primero realizamos una socialización con las personas, les preguntamos si ellos sembraron el árbol, los cuidados que le hacen, qué preparaciones suelen hacer con las frutas que obtienen, si suelen donarla, todo para hacer un diagnóstico. Ya en el segundo momento, realizamos la cosecha, los asesoramos sobre distintos tipos de poda, fertilizantes, riego, para mejorar la fructiferanción de la planta, para lo que contamos con el asesoramiento de ingenieros agrónomos y la participación de un productor agroecológico aconsejando y tirando tips para el cuidado botánico. En el tercer momento, llevamos la cosecha a los comedores universitarios aledaños a la casa, para mejorar de esta manera el acceso de las personas a alimentos sanos, soberanos y seguros.”

Gabriel también se refirió a su rol de estudiante voluntario que se ha sumado a esta campaña de la UNC al decir que “no me quedé únicamente en ir a la universidad y estudiar sino salir del aula a conocer las diferentes realidades y aportar mi granito de arena desde mi lugar que estoy ocupando ahora como futuro profesional de la salud.”

“El equipo de la UNC también le hace entrega a los vecinos que donan, de elementos provistos por la Secretaría de Ambiente de la Provincia y Agricultura Familiar, que consisten en semillas para que cuenten con una mayor disponibilidad de alimentos. También se les entregan una serie de herramientas y documentos que se elaboran junto al programa de Extensión, que son un recetario comunitario y algunos tips para la fertilización, poda y abono de lo fructífero”, según nos explicaron.

La participación de los vecinos

Doris Roldán, vecina del sector y propietaria de un frondoso naranjal, nos manifestó a Canal U que “vi por la página que estaban haciendo esto los chicos y me anoté en el formulario, se contactaron conmigo y yo decidí que vinieran a podar el árbol y a cosecharlo porque yo tiro mucha fruta, llego a consumir el 20% o el 30% del árbol, pero el resto se termina pudriendo."

Sobre su planta la vecina expresó que "es un árbol muy grande y al final termino tirando la fruta por lo que ahora está bueno y animo a la gente, para que pueda hacerlo también y está bueno donarlo para los comedores. Cuando llegué a la casa el árbol ya estaba, re chiquito, recién plantado, debe tener unos 20 años, yo hace 16 que vivo acá, y aunque siempre tratamos de podarlo un poco, está enorme y tienen muchos frutos”, nos dijo la vecina quien agrego que “yo le diría a la gente que la animo para que se prenda en esto que hacen los chicos (UNC), que se anoten, para que podamos ayudar y dar una mano, y no tirar el fruto de nuestro árbol”, concluyó Doris.