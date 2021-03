En la jornada de este Martes para seguir conmemorando el Día Internacional de la Mujer, la Facultad de Ciencias Agropecuarias homenajeó a las mujeres que participaron del proyecto Obispo Trejo florece que en noviembre del 2020 comenzaron su primera cosecha.

El miércoles 18 de noviembre, otro de los momentos tan esperados del proyecto Obispo Trejo Florece, que dirige la Ing. Agr. María Alejandra Tuma Borgonovo.

Ese día, más de 19 familias comenzaron su primera cosecha de Helianthus. Las tareas se iniciaron en octubre del 2019 y la cosecha llegó luego de capacitaciones e intenso trabajo en los ocho invernaderos ubicados en esa localidad del norte cordobés

En la oportunidad estuvieron presentes autoridades de la Municipalidad y de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, que acompañara en esta nueva etapa de comercialización.

Más adelante se comenzó a cosechar Helianthus, para seguir con Lisianthus, Celosia y Lilium.

Como paso siguiente se estableció la venta de flores frescas de nuestra provincia en Obispo Trejo, alrededores e inclusive Córdoba Capital, que actualmente continúa importando flores o comprando en otras provincias.

El acceso a flores recién cortadas, permite el trabajo de 19 familias de manera directa.

En la ceremonia de este Martes, Elsa Gudiño, integrante del proyecto, dijo a Canal U que “nosotros queríamos aprender de los ingenieros y cuando nos dejaron los invernaderos listos los empezamos a trabajar con los canteros y todos, y ahora estamos felices de ver lo logrado.”

“A mí me cambió la vida, yo estoy feliz porque cada día me siento más capáz y antes me daba como miedo pero ya no tengo más miedo”, dijo Elsa.

Por su parte la Ing. Agr. María Alejandra Tuma Borgonovo, creadora del proyecto, dijo “estamos felices por compartir con las familias de estas mujeres resilientes y empoderadas que se capacitaron para poder hacer realidad este sueño de estar cultivando sus propias flores en Obispo Trejo, Córdoba en 8 invernaderos.”

“Es un trabajo conjunto con la Municipalidad de Obsipo Trejo y otras instituciones junto a la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC las hemos acompañado y ahora con la última etapa que es la comercialización con una puesta en valor para vender en Córdoba y todo el país y la llevamos más de 70.000 varas de flores vendidas en un año”, explicó la Ingeniera Tuma Borgonovo quien anticipó que “este proyecto de puede replicar en otros lugares por lo que invitó a comunicarse al mail flores@agro.unc.edu.ar a la cátedra de floricultura donde responderán a todas las consultas.”