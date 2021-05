El Programa de Internacionalización de la Ciencia de la UNC organiza una serie de charlas virtuales y gratuitas. Las charlas están orientadas a docentes- investigadores de la UNC interesados en tomar contacto con el Programa y en proyectar sus vinculaciones a nivel internacional. Los temas que se van a abordar son la mecánica del Programa, los resultados parciales y las oportunidades de vinculación y financiamiento internacional.

Se desarrollarán tres encuentros para brindar información sobre el Programa de Internacionalización de la Ciencia, gestionado por la Prosecretaría de Relaciones Internacionales (PRI) y la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SeCyT) de la UNC.

Esta iniciativa conjunta entre la Secretaría de Ciencia y Tecnología y la Prosecretaría de Relaciones Internacionales busca visibilizar y fortalecer la presencia internacional de los investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba.

Con el apoyo de la Asociación Columbus, el Programa de Internacionalización de la Ciencia trabaja en dos líneas:

- Identificando las redes existentes entre investigadores de la UNC y del exterior para potenciarlas con asistencia técnica y capacitación para la internacionalización.

- Rastreando potenciales socios, convocatorias, mecanismos de financiamiento y demandas sociales para la conformación de consorcios y proyectos de cooperación científica internacional.

En esta sección publicaremos convocatorias para proyectos internacionales, oportunidades para investigadores y otras actividades del programa.

Seminario CABBIO - UNIA sobre CRISPR y sus aplicaciones: Aspectos Éticos y Legales

El Centro Latinoamericano de Biotecnología (CABBIO) comprende una red de grupos de investigación en biotecnología y promueve la implementación de proyectos conjuntos de I+D y la formación de recursos humanos de alto nivel. El Centro Latinoamericano de Biotecnología surge de la cooperación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Argentina, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovaciones de Brasil, y el Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay, con el objetivo de extender a todos los países de la región las actividades llevadas a cabo por el Centro Argentino-Brasileño de Biotecnología, que es su antecedente directo y en el marco del cual se realizan actividades de formación e implementación de proyectos conjuntos desde hace más de 30 años. Actualmente el CABBIO tiene abierta la convocatoria para el Seminario “UNIA sobre CRISPR y sus aplicaciones: Aspectos Éticos y Legales” que tendrá lugar el 4 de junio de 2021 en plataforma virtual.

La fecha límite de inscripción es el 18 de mayo de 2021. Modera: Alexandre Lima Nepomuceno. EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Centro Nacional de Pesquisa de Soja, Londrina, PR (Brasil). Ponentes: Dr. Manuel Jesús López Baroni (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España), Dr. Lluis Montoliu (Centro Nacional de Biotecnología CNB-CSIC, Madrid, España), Dra. Natacha Lima (Erasmus Mundus Programme Bioethics Consortium y Facultad de Psicología, UBA, Argentina), Dr. Elibio Leopoldo RechFilho (EMBRAPA Recursos Genéticos e Biotecnologia, Embrapa Cenargem, Brasil).

Importante: La inscripción está sujeta a la disponibilidad de plazas y la selección será realizada por el Comité Asesor Científico de la Escuela Latinoamericana de Biotecnología.

Destinatarios: Investigadores

Beneficios: Seminario Gratuito

Fecha cierre: 18 Mayo 2021

Paises: Mercosur

Posiciones de doctorado y posdoctorado en Física

Hay 15 puestos vacantes de investigador de doctorado y 3 puestos de investigador postdoctoral en física experimental, física teórica, química física y matemáticas. La mayoría de ellos están ubicados en la Universidad de Konstanz (UKN), algunos ubicados en socios de SFB: la Universidad Técnica de Munich (TUM) y Georg-August-Universität Göttingen (GAUG). La convocatoria se orienta a investigar las fluctuaciones de sistemas lejos del equilibrio o determinadas por interacciones fuertemente no lineales en un entorno sinérgico e interdisciplinario. Reúne diferentes enfoques de la física clásica y cuántica, enriquecidos por las matemáticas, y tiene como objetivo una comprensión más profunda de los dominios respectivos, así como la transición cuántica a clásica. El proyecto apunta a resolver la naturaleza de las fluctuaciones y las no linealidades en la encrucijada de la materia blanda, el transporte cuántico, el magnetismo, la nanoelectrónica y la mecánica y los fenómenos ultrarrápidos. Se espera que esta interacción conduzca a fenómenos físicos y funcionalidades completamente nuevos. Todas las posiciones están disponibles a partir de ahora. Los puestos de doctorado están inicialmente limitados a tres años. Los puestos de investigador postdoctoral tienen una duración mínima de dos años y ofrecen la posibilidad de una extensión del contrato sujeta a una evaluación positiva y un mayor compromiso de financiación. En principio, los puestos de Post-Doc se pueden dividir en dos puestos de medio tiempo. Hay quince puestos de doctorado abiertos y tres puestos de investigador postdoctoral en física experimental, física teórica, química física y matemáticas. Los puestos están en la Universidad de Konstanz y en los socios de CRC en la TU Munich y la Universidad de Göttingen. La Universidad de Konstanz se compromete a garantizar un entorno que proporcione igualdad de oportunidades y promueva la diversidad, así como un buen equilibrio entre la vida universitaria y familiar. Como empleador que ofrece igualdad de oportunidades, se esfuerza por aumentar el número de mujeres que trabajan en la investigación y la docencia. También apoya a parejas que trabajan a través de su programa de carrera dual.

Destinatarios: Investigadores

Beneficios: Puestos de trabajo por 2 o 3 años

Fecha cierre: 07 Jul 2021

Paises: Alemania

Internacionalización UDUAL: IAU y Grupo COIMBRA

1- Invitación por parte de la IAU (International Association of Universities) La IAU convoca a los estudiantes universitarios a opinar sobre temas digitales, la convocatoria lleva por nombre “Transforming higher education in a digital Word: for the common global Good” .

2- Programa de Movilidad Académica y Ciudadanía Global. Grupo COIMBRA La semana pasada se llevó a cabo la presentación de esta iniciativa, a continuación la liga para que puedan ver nuevamente el evento https://www.youtube.com/watch?v=wHllCjImUks. Este programa permitirá realizar movilidad con universidades fuera de América Latina y el Caribe, en los próximos días Grupo COIMBRA dará a conocer el listado de universidades participantes que aceptarán postulaciones de América Latina y el Caribe.

Destinatarios: Estudiantes

Beneficios: Fecha cierre: 01 Nov 2021

Paises: México

Información

Solicitamos completar este formulario con el objeto de facilitar el conocimiento de los campos de investigación e interés de los docentes investigadores de la UNC y así poder promover su proyección y vinculación con centros y universidades del exterior.

Los días 21 de mayo y 24 de junio se completará el ciclo de encuentros informativos. El horario de inicio será a las 9 hs., con excepción de la del mes de junio, que será a las 15 hs.

Inscripciones en el siguiente formulario online.

Se podrán acceder libremente a los encuentros virtuales (Meet) a través del este enlace.