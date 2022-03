Este 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la Facultad de Ciencias Químicas (UNC) saludó a todas las mujeres de su comunidad e invitó a tomar conciencia no sólo de las transformaciones alcanzadas, sino además, de las desigualdades que persisten.

Continuar trabajando por el derecho a una efectiva igualdad de oportunidades para docentes, no docentes, estudiantes e investigadoras es el compromiso asumido por esta Casa, en esta importante fecha conmemorativa, fueron algunos de los conceptos vertidos a Canal U por la Dra. Eva Acosta, Secretaria de Ciencia y Técnica de la FCQ e investigadora del Conicet.

En este sentido, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) resolvió adherir este pasado viernes mediante resolución rectoral a la movilización y al Paro Internacional de Mujeres, Tortas, Travas, Trans, Bisexuales, No Binaries y colectivo LGTBIQ+ propuesto para el día 8 de marzo de 2022. La resolución dispone “justificar las inasistencias de las y los no docentes, docentes y estudiantes que decidan participar activamente del Paro Internacional de mujeres, tortas, travas, trans, bisexuales, no binaries y colectivo LGTBIQ+ a realizarse el día 8 de marzo de 2022”.

La Comisión Interclaustro de Feminismos y Género (CiFeG) de la Facultad invitó a todas las interesadas a sumarse a actividades conmemorativas, a participar de forma presencial en el Edificio Integrador de la FCQ (UNC) para contribuir en el armado de un mural colectivo, con frases y consignas relacionadas con la lucha que convoca a mujeres, lesbianas, tortas, travestis, trans y no-binaries en esta fecha.

La movilización fue convocada por el Colectivo #NiUnaMenos Córdoba, y se concretó este martes 8/3, a las 17 horas, con concentración en Av. Colón y Fragueiro.