Un encuentro con nuestro continente junto a la UNC

De la exploración sonora, del cruce de lenguajes y disciplinas pero, por sobre todas las cosas, del deseo urgente de hablar de este continente y su contenido, nacen estas Pequeñas escenas de la América profunda, proyecto elaborado a lo largo del 2019 por el colectivo artístico Watana.

La ritualidad: fuente metafísica, gestual, emocional y cultural de las comunidades originarias, africanas y mestizas de Latinoamérica.

El repertorio musical aborda desde obras que provienen del acerbo académico, las canciones populares anónimas y de autor, la composición colectiva y la improvisación.

"Pequeñas escenas de la América profunda", con la dirección de Juan Iñaki., domingo 9 de mayo - 20hs. - Teatro Ciudad de las Artes

Respecto de la obra, su Director, el artista Juan Iñaki que es cantor y un creador dentro del ámbito de nuestra música de raíz folclórica, nos contó a Canal U su experiencia en esta ocasión, en el rol de la dirección del espectáculo al comentar que “es el producto de años de investigación con un grupo creativo, de cantores que se expresan y con los que venimos trabajando en talleres desde hace tiempo. Este proyecto ganó una convocatoria de la UNC para artes escénicas que se vio en su momento truncado por la pandemia en 2020, y entonces recién ahora hemos podido tomar la decisión de poder programarlo para el Domingo 09 de Mayo aquí en la Ciudad de las Artes.”

“Esta tarea de ser Director me encuentra desde un lugar absolutamente intuitivo y feliz, no asumo un lugar de dirección, aunque sí del grupo y del proceso y de lo que se hizo pero no soy un director de teatro. Lo que van a ver es una performance, como reza el título, pequeñas escenas. El trabajo surgió de dinámicas de taller, de grupo, donde se planteó la pregunta: de qué tenemos ganas de hablar y de profundizar y la respuesta del grupo fue sobre música de raíz indígena, africana asentada en Latinoamérica y los sincretimos a través de eso. Son temáticas con las que vengo trabajando hace años con mi música y mis producciones en general por lo que lo que hemos forjado son pequeñitas escenas sobre músicas de diferentes etnias de América y nos concentramos fundamentalmente en Argentina, Brasil. Perú, Cuba, Venezuela y Bolivia con visiones sobre la presencia afro y la presencia indígena en estos países, y sobre eso intentar un movimiento escénico y poder trabajar una gestualidad que configure una pequeña escena”, detalló Iñaki.

Al ser consultado sobre sus trabajos anteriores y respecto de este si es el resultado de sus búsquedas en torno a estas temáticas, Juan Iñaki señaló que “sin lugar a dudas, además esta no fue sólo una propuesta mía, la verdad es que el grupo arrojara una temática tan cercana a mi y que tuviera tanto que ver con mis años de trabajo con eso, con la música y también con cuando hicimos en el Teatro del Libertador “A los negros de este lugar” que fue el producto de largas conversaciones con historiadores, sociólogos y musicólogos en un largo proceso y aunque hoy mi música se encuentre en otra etapa, me emociona saber que eso está ahí y que tiene que ver con mi adn expresivo, como parte de mi matriz y mis desvelos. La expresión de las etnias en este continente para mi es una de las cosas más jugosas que tenemos entre nosotros, una potencia latina y eso nunca deja de motivarme y de emocionarme. Siempre hay algo en ese universo sonoro, expresivo y poético inclusive, que me vuelve a traer hacia esa raiz latinoamericana.”

Finalmente Iñaki resaltó que la obra pueda presentarse en “el Tetro Ciudad de las Artes, una de las salas más preciosas que tenemos en Córdoba, una sala que además ha resistido y se ha cargado al hombro respuestas que otras no han dado en el contexto de la pandemia, para nosotros es un orgullo. Vénganse a la Ciudad de las Artes, saquen aquí sus entradas para poder respetar las burbujas todo con el mayor de los protocolos y el mayor de los cuidados. Esto forma parte de una demostración de que con todos los cuidados podemos ser empáticos con la situación y podemos seguir desarrollando nuestros trabajos cuidándonos a nosotros y cuidándolos a ustedes que vienen a habitar las salas y que necesitamos de ustedes, así que aquí les esperamos.”

Cultura de Extensión de la UNC invita a "Pequeñas escenas de la América profunda", el espectáculo que cuenta con la dirección de Juan Iñaki., el domingo 9 de mayo a las 20hs. en el Teatro Ciudad de las Artes.

Es uno de los proyectos ganadores de la Convocatoria Cultura 2020, convocatorias abiertas y financiada a artistas, gestores, grupos y colectivos culturales.

Las entradas anticipadas se consiguen a $400 por Autoentrada.com o en boleterías del Teatro Ciudad de las Artes. Av. Pablo Ricchieri 1955. Córdoba.