La polémica desatada luego de la decisión de los profesionales de la salud de cobrar un plus adicional en las consultas, aunque sin una respaldo oficial ni de las obras sociales y por encima de todo coseguro habilitado, puso en la mira la legalidad de estos plus montos, requeridos a los pacientes.

En este marco, el Dr. Esteban Lozada, Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de San Francisco, alertó que estos montos o adicionales podrían constituir un delito.

En diálogo con Radio Universidad, el funcionario judicial advirtió que “puede ser ilegal, ponemos en duda la acción; es que el paciente no consigue que esto quede documentado, no consigue entender quién se lo pide, cuáles son las razones y a dónde va a parar ese dinero”.

“Es una situación que no está de acuerdo a la ley, que no está de acuerdo a las normas”, advirtió.

“La parte de los pacientes es la más débil, la más comprometida, la que tiene que salir entonces sin aviso a pagar un extra, del que no tiene suficiente información ni ha prestado consentimiento, y se ve obligado a cubrirlo para poder seguir recibiendo la prestación médica, porque sino la opción es dejar de concurrir al médico”, apuntó.

Lozada dijo que estas medidas de los médicos no hacen más que poner a los pacientes como rehenes de un conflicto del que nada tienen que ver.

Hay que recordar que el reclamo de los médicos y clínicas es ante los bajos montos que cobran y por las excesivas demoras que sufren hasta que se concretan las facturaciones de las obras sociales y prepagas. Esto, agravado el contexto de alta inflación reinante.

Hay que reclamar el reintegro o la cobertura

Ante este panorama, Lozada recomendó que hay que insistir con pedir un recibo o documento que acredite ese pago, en caso que le sea requerido el plus de atención. En ese marco, recomendó reclamar ante las obras sociales.

“Recomendamos que el afiliado trate de documentar estos pagos para despues poder pedir un reintegro ante la obra social y si eventualmente la obra social o la prepaga se niegan, poder hacer algun otro tipo de accion judicial, para lograrlo

Por el contrario, si el afiliado decide no concurrir para evitar el pago del mencionado plus, Lozada dijo que hay que iniciar el reclamo ante la obra social o prepaga para pedir de antemano que la prestación sea correctamente garantizada, sin tener que pagar el plus.

Incluso, no descartó que se acuda a la vía judicial para continuar con el reclamo.