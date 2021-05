Este jueves, el programa Otra Vuelta de Tuerca, que se emite por Radio Universidad, dialogó con el ex ministro de Salud Ginés González García. Conversaron sobre las vacunas, el conflicto con Pfizer y su actualidad fuera de la política.

La existencia de un vacunatorio VIP

La salida de su rol como ministro se debió a una serie de denuncias que planteaban la existencia de un vacunatorio VIP. Principalmente, el presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia luego de las declaraciones que realizó Horacio Verbitsky.

"No estoy hablando. Espero que la Justicia dictamine antes de hablar. Esto no me pasó nunca en mi vida", expresó Ginés, quien, recordemos, es egresado de la Universidad Nacional de Córdoba.

Explicó que para él no hay ningún tipo de delito pero admitió la posibilidad de que se haya equivocado. "Estando yo afuera no quisieron vacunar a una persona que le correspondía, no por ser amigo mío, sino porque tiene 79 años, que es Horacio Verbitsky. El Hospital Posadas, que es muy politizado, no lo quería vacunar", remarcó.

Y continuó: "Me dijeron que el directorio ofrecía ir, con un equipo, a vacunarlo al Ministerio y yo acepté rápidamente. No hubo vacunatorio, ni antes ni después. El resto de las personas son todas vacunadas en el Posadas, a la luz del día, muchas de ellas con televisión, como el presidente y yo. Lo hacíamos hasta para darle confianza a la gente", cerró sobre tema.

Sobre las negociaciones con Pfizer

Es sabido que las empresas que desarrollan vacunas, y no solo contra el Covid-19, ponen cláusulas a los países que les compran dosis. En este marco, el ex ministro justificó esas condiciones ya que "son vacunas que no han completado el ciclo".

"En previsión de eso, algunas empresas dicen que el riesgo debe ser compartido. Es decir que debería estar el Estado también si hay una consecuencia. Esa es la idea general", planteó.

Sin embargo, criticó la actitud de Pfizer que unilateralmente incluyó la palabra negligencia, lo cual es "inviable". "La otra es la limitación de los bienes que imposibilitan su ejecución. Eso, que lo dice la ley, ellos lo consideraron insalvable. De ahí nunca cambiaron, aunque les ofrecimos otras maneras de protección, como reaseguros. Pero nunca lo aceptaron", indicó.

"Después han dicho que no queríamos vacunas. ¿Cómo no? Todos queríamos vacunar y esta era la primera. Apostamos mucho nosotros por ella. De entrada les abrimos las puertas, les dijimos que colaboraríamos en lo que necesitaran, el presidente se personalmente les brindó apoyo. Hicimos todo lo posible", aclaró.

En este marco, González García hizo referencia a las declaraciones "indignas" que hizo Patricia Bullrich, quien acusó al ex ministro de intentar sobornar a la famacéutica.

"Ayer presenté la carta documento. Voy a seguir la instancia judicial completa. No se puede decir esa serie de mentiras y barbaridades sobre las personas. Lo único que hacen, además de perjudicarme a mí, es afectar toda la confianza pública, la institucionalidad", expresó

Además, remarcó que no sólo la desmintieron desde el Gobierno si no que lo hizo también la propia empresa. "Es una barbaridad. Yo tengo la respuesta de ellos por nota, donde dicen que no nos van a vender si no se resuelven aquellos problemas mencionados", explicó.