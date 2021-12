El ante proyecto de ley es impulsado por los legisladores Orlando Arduh, Silvia Paleo, Alberto Ambrosio, Darío Capitani y Raúl Recalde y pretende legitimar la actividad del juego online en todas sus variantes

En comunicación con La Perra Vida de Radio Universidad, el abogado constitucionalista Miguel Julio Rodríguez Villafañe expresó que “si bien el juego puede ser una actividad recreativa, no necesariamente mala, en exceso o incentivado por el Estado y con un acceso demasiado facilitado, se transforma en un arma en contra de la comunidad y es generador de un vicio adictivo como es la compulsión de jugar. Todo lo que ha llevado a la ruina a personas, familias, empresas y pueblos. Incluso, a la pérdida del más elemental juicio de responsabilidad, que trajo, por ejemplo, el abandono de niños por los padres, en las puertas de Casinos, como sucedió, en marzo de 2008, en el casino de San Francisco. A nadie escapa también que, alrededor de salas de juegos de azar estables crecen la usura, la prostitución, el alcohol y la droga.”, expresó el experto.

En los últimos años, algunos municipios cordobeses dictaron ordenanzas para impedir que las tragamonedas se instalen en su ejido. Entre ellos, se puede mencionar a Villa General Belgrano, Río Tercero, Almafuerte, Arroyito, Colonia Caroya, Sampacho, Pilar, Río Segundo y Porteña.

En este sentido Rodríguez Villafañe dijo que de “acuerdo a la prédica gubernamental que se hizo, hace y reitera de manera tramposa, se indica que el juego trae trabajo, obras, turismo y nos posiciona en el mundo.Alguien observó las ganancias y además quién controla. ¿Alguna vez el sistema de juego de Córdoba ha realizado un informe anual y transparente? Las tragamonedas y el azahar es para el que juega, no para el casino. Es un programa y me preguntó: ¿Cómo controlas lo que devuelve en premios? ¿Ese porcentaje? Es un software que tiene el Casino. Una verdadera ley debería exigir un control externo al Gobierno del manejo de los Casino.”, puntualizó el abogado constitucionalista.

En la provincia de Córdoba existen instaladas salas de juego en 17 ciudades, en las que operan 3.700 máquinas tragamonedas. Entre los fundamentos del proyecto se sostiene que regulando el juego on line, se lograría ingresos para una actividad que se da de hecho y que no tributa. Según Villafañe este punto es “ inaceptable como argumento de justificación, ya que, con ese criterio, el Estado entonces podría comercializar droga, ya que el negocio del narcotráfico es clandestino, redituable y no tributa.”, acotó.