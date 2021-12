La medida, que va en línea con la que adoptaron en los últimos días en provincias como Buenos Aires, Tucumán, Jujuy, Córdoba, es de alcance nacional y abarca a todas las personas mayores de 13 años y a las actividades consideradas de "alto riesgo epidemiológico y sanitario" debido a la concentración de personas en un mismo lugar.

En comunicación con La Perra Vida de Radio Universidad dialogó con el abogado constitucionalista, Rodrigo López Tais, dijo que siempre este tipo de disposiciones generan un importante debate porque afecta algunos derechos en base de preservar otros derechos. “No es algo que suceda solamente en Argentina. De hecho en Europa desde agosto hay una fuerte discusión con el Pase Sanitario. Con marchas anti-vacunas que tildan a estas medidas de ilegales y con una clara orientación ideológica , descreyendo de la existencia del virus y hasta de una pandemia.”, expresó el jurista.

Hay que decir que en los últimos días las medidas impulsadas por los diferentes Estados generaron la reacción de distintos grupos que analizan presentar amparos y medidas cautelares contra la decisión. Consideran que restringe libertades y que no se puede obligar a las personas a vacunarse para concurrir a un lugar determinado.

En este sentido López Tais manifestó que sacando del debate a esas posiciones tan extremistas “hay que decir que nuestra Constitución Nacional establece que no hay derechos absolutos ( Artículo 14 de la CN) he indica que están sometidos a una reglamentación. En el Art. 28 dice que no puede socavar la esencia misma que la Constitución reconoce. La Constitución es más que un librito que estudiamos, es un programa de gobierno que tiene como fin promover el bienestar general. Es muy difícil con evidencia científica y es estadísticas de muertes en nuestro país y el mundo para garantizar la salud como derecho individual y como derecho colectivo.”, concluyó el abogado constitucionalista.