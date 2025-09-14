En tiempos de ruido constante, urgencia, inmediatez y mensajes que se pierden en la velocidad, hay algo que no cambia: la necesidad de ser escuchados.

En este segundo episodio de Futuros (im)posibles, abrimos la puerta a un encuentro con el deseo, la falta, el silencio y el inconsciente. ¿Qué lugar puede tener el psicoanálisis en un mundo donde lo digital gana terreno, incluso en los espacios más íntimos?

Conversamos con Carlos “Charly” Rossi, psicoanalista, miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana (EOL) y autor del libro “Hasta dónde ir demasiado lejos – Relatos de un análisis”. Junto a él, indagamos en las transformaciones contemporáneas de la escucha, el rol del analista y los desafíos que enfrenta el psicoanálisis hoy.

Desde las críticas de Lacan al psicoanálisis adaptativo, hasta las preguntas que abre la práctica clínica en contextos mediados por la tecnología, este episodio propone pensar (y sentir) lo que implica sostener el acto de escuchar cuando el cuerpo, el espacio y el tiempo parecen disolverse.

Escuchá este episodio de Futuros (Im)posibles en Youtube y en el canal de Spotify de Futuro (Im)posibles. Una coproducción de SRT Media y Otro Siglo.