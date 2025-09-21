¿Cuántas veces imaginaste el apocalipsis? ¿Quiénes van a sobrevivir cuando todo se venga abajo? ¿Y desde dónde vas a mirar el fin del mundo según tu clase social?

Sebastián Zírpolo es periodista, editor, ghostwriter y actual director de Comunicación del Movimiento al Desarrollo (MAD). Desde hace un tiempo viene pensando y escribiendo sobre futuros posibles, escenarios de colapso, y los desafíos que enfrentamos como humanidad ante lo que viene.

En este episodio, partimos de sus artículos en la revista Supernova para conversar sobre los mapas del futuro, los refugios para millonarios en el sur del mundo, y el rol del conocimiento como posible moneda de cambio en un mundo post-colapso. Además, reflexionamos sobre quiénes deberían (y quiénes no) estar pensando el futuro hoy, y qué dice eso sobre nuestra política, nuestras clases sociales y nuestras prioridades.

